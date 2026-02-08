Les enjeux de la visite de Ghazouani à Kaédi

Le président Mohamed El Ghazouani effectue une visite dans la région du Gorgol à partir du dimanche 08 février 2026.

Cet événement, mobilise tout le banc et l’arrière banc du pays, conformément à un aspect folklorique hérité du PRDS de Maouya ould Sid’Ahmed Taya, perpétué sous le règne de Mohamed Abdel Aziz, qui s’appuyait sur l’Union Pour la République (UPR).

Dans le narratif officiel, ce déplacement comporte plusieurs enjeux liés “au renforcement du dialogue avec les populations” et la nécessité d’évaluer les conditions de vie des citoyens en allant à leur contact”. A travers cette démarche, le président de la République va à l’écoute du pays des profondeurs au sujet des questions de développement local, “mesurer l’impact des politiques publiques au niveau régional, la nécessité de diversifier l’économie et promouvoir le développement durable à l’échelle des régions et des communes, aborder les questions de société, notamment les problèmes liés à l’enrôlement complémentaire, les enjeux liés à la stabilité et la sécurité, la promotion de la cohésion sociale et de l’unité nationale”.

Évoquant les enjeux de cet événement, Sow Moussa Demba dit Tchombe, député, maire de la ville de Kaédi pendant plus de 20 ans, qui apparait comme une figure tutélaire de la capitale du Gorgol, parle “d’une visite très attendue, du fait des enjeux multiples du contexte. En effet, le Gorgol est une région agro-sylvopastorale à prédominance agricole. Nous attendons la réhabilitation des grands périmètres et des périmètres villageois, qui sont à bout de souffle.

Les populations de la région revendiquent également des investissements pour la remise à niveau des ouvrages et des écoles professionnelles”.

Aliou Samba N’Diaye, PDG Ets Industrie de Riz du Gorgol, Ets Agro-Industriel, deux (2) unités de décorticage de riz, qui exploite également un projet de Développement de la Filière Maraichère et Fruitière de Kaédi, lance un véritable cri du cœur: “nos industries de proximité contribuent grandement à la sécurité alimentaire des populations. Nous avons besoin d’un soutien constant des autorités, à travers l’adjudication des marchés publics et un mécanisme huilé de crédit auprès de la Caisse de Dépôt et de Développement (CDD), en tenant de notre statut d’unique opérateur de la filière décorticage dans la région de Kaédi. Tous ces éléments, doivent interpeller le gouvernement et le président de la République, dans un souci de développement profitable aux communautés de base”.