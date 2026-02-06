Brakna: Controverse judiciaire 

Une controverse oppose le Club des magistrats mauritaniens à l’Inspection générale de l’administration judiciaire et pénitentiaire autour d’une inspection menée au tribunal de la wilaya du Brakna, sur fond de débat relatif à l’indépendance de la justice.

Dans un communiqué, le Club des magistrats a dénoncé ce qu’il qualifie de pressions exercées sur le juge Yacoub Ahmed Moustapha, président du cabinet d’instruction dudit tribunal. Il affirme que le ministre de la Justice, l’Inspecteur général de l’administration judiciaire et pénitentiaire, ainsi que le Procureur général près la Cour d’appel de Brakna auraient tenté de contraindre le magistrat à statuer sur une demande de liberté provisoire en dehors des heures officielles de travail, ce que le juge aurait refusé, invoquant le respect des procédures légales.

Le Club a également critiqué l’envoi d’une mission d’inspection dirigée par l’Inspecteur général, estimant qu’elle s’est traduite par une demande d’explications adressée au magistrat pour un supposé refus d’exécuter des instructions hiérarchiques. Il souligne toutefois que le dossier a été traité dès le premier jour ouvrable suivant, conformément à la loi. Le Club a exprimé sa solidarité avec le juge concerné et averti qu’il resterait mobilisé pour défendre l’indépendance et la dignité de la justice.

De son côté, l’Inspection générale de l’administration judiciaire et pénitentiaire a rejeté toute accusation de ciblage des juges, réaffirmant agir dans le cadre strict de ses prérogatives légales. Elle a accusé certaines instances, en référence au Club des magistrats, de chercher à influencer son action en présentant l’inspection judiciaire comme une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

L’Inspection a rappelé que l’inspection judiciaire constitue un mécanisme légal visant à garantir l’indépendance, l’impartialité et le bon fonctionnement de la justice, et a démenti avoir adressé une quelconque demande d’explication à un juge. Elle a précisé que l’inspection menée le 3 février 2026 faisait suite à des informations faisant état de l’expiration des délais légaux de détention provisoire de prévenus dans une affaire pendante à Brakna.

Soulignant que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle ne pouvant être prolongée sans fondement légal, l’Inspection a indiqué que la procédure d’inspection est toujours en cours et qu’aucune conclusion définitive n’a encore été arrêtée. L’affaire concerne, selon elle, une altercation entre agriculteurs dans la moughataa de Bababé, ayant donné lieu à une tentative de règlement amiable sous l’égide des autorités locales.