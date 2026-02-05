Waghf nommé président du SNCL

Yahya Ahmed El Waghf, statisticien de formation, ancien premier Ministre, est nommé président du Secrétariat National pour le Contenu Local (SNCL), dans le cadre de l’exploitation des industries extractives, annonce un décret présidentiel rendu public jeudi.

Ex-premier Ministre, Ministre Secrétaire Général de la présidence de la République et ministre de l’agriculture, sous les régimes de Sidi Mohamed Cheikh Abdallahi et Mohamed Cheikh El Ghazouani, ce spécialiste de l’économie, a également dirigé plusieurs entités à capitaux publics pendant sa carrière dans la haute administration : SOMAGAZ, Air Mauritanie, Société Mauritanienne de Commercialisation des Poissons (SMCP).

Yahya Ahmed El Waghf arrive aux commandes du Secrétariat National pour le Contenu Local (SNCL), un outil stratégique dans l’optimisation des revenus et retombées de l’exploitation des industries extractives, dans un contexte marqué par le début de l’exploitation du site gazier, transfrontalier offshore, Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), en partage avec le Sénégal.

Les enjeux liés au contenu local dans l’exploitation des industries extractives en Mauritanie, avec l’objectif principal “de maximiser les retombées” portent sur “la création des emplois, le développement des compétences, le développement de l’économie locale, le transfert de technologie et de savoir faire, la gestion durable des ressources”.