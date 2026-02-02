Vers un décaissement de 91 millions de dollars du FMI au profit de la Mauritanie

Le gouvernement mauritanien va bénéficier d’un décaissement de 65,88 millions de Droits de Tirage Spéciaux (DTS), soit 91 millions de dollars, du Fonds Monétaire International (FMI), suite à la conclusion par le Conseil d’Administration, des cinquièmes revues des accords au titre de la Facilité de Crédit Élargie (FEC) et du Mécanisme Élargi (MEDC), ainsi que la quatrième revue dans le cadre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), annonce un communiqué de l’institution, rendu public à la veille du week-end.

Ces accords combinés sont le résultat d’un processus qui s’est déroulé sur une période de 42 mois.

Le total des décaissements atteint un chiffre de191,8 millions de Droits de Tirages Spéciaux (DTS), soit 258 millions de Dollars.

Le document du FMI annonce “qu’après une forte progression en 2024, avec 6,3%, l’activité économique devrait ralentir en 2025, à 4,2%, sous l’effet d’une contraction du secteur extractif, et ce en dépit de la poursuite d’une performance solide des activités non extractives.

Dans un contexte mondial d’incertitudes mondiales exacerbées de risques sécuritaires régionaux croissants, les perspectives à moyen terme restent favorables, soutenues par le programme d’infrastructures du gouvernement et des investissements privés.

Les réformes dans les domaines de la gouvernance et des secteurs monétaire et financier, des politiques d’investissement et de formation professionnelle devraient soutenir les efforts visant à diversifier l’économie au delà des industries extractives”.

Ainsi “malgré un ralentissement de la croissance, attendue en 2025, l’économie mauritanienne continue à faire preuve de résilience, soutenue par des politiques prudentes et bien calibrées, une gestion budgétaire prudente, y compris la mise en œuvre de l’institutionnalisation prévue de l’ancrage budgétaire, l’appui à moyen terme de la stabilisation de la dette.

Le communiqué signale que dans le cadre de l’accord de Facilité Élargie de Crédit (FEC) et du Mécanisme Élargi de Crédit, “la performance du programme est restée sur une bonne trajectoire, avec la réalisation de toutes les cibles qualitatives de fin juin 2025 et les objectifs indicatifs de fin septembre 2025 relatifs aux critères de performance quantitatifs ont été atteints, et sur neuf (9) repères structurels prévus pour décembre 2025, tous, sauf deux (2) ont été réalisés”.

Analysant la situation de l’économie nationale, la déclaration du FMI, pousse vers “ la modernisation du cadre des politiques macro-économiques, y compris à travers l’institutionnalisation de l’ancrage budgétaire et une transition résolue vers un régime de change flexible, contribuerait à renforcer la résilience de la Mauritanie face aux chocs, dans un contexte d’incertitudes mondiales et d’escalade des risques sécuritaires au niveau régional”.

Par ailleurs, le document du FMI formule d’autres recommandations “ une opérationnalisation prompte de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption, ainsi que la mise en œuvre effective et dans les délais, des lois relatives à la déclaration de patrimoine et d’intérêt, aux entreprises publiques et à la Zone Franche de Nouadhibou (ZFN), des mesures qui renforceraient la gouvernance et amélioreraient le climat des affaires”.

Dans le même temps “l’accélération de l’agenda des réformes climatiques, y compris l’introduction d’un mécanisme automatique de tarification des produits pétroliers parallèlement à des mesures compensatoires ciblées, devrait renforcer la résilience de la Mauritanie au changement climatique et créer des marges budgétaires pour répondre aux importants besoins de développement”.

Synthèse AS