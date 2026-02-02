BAD : approbation d’un programme d’assistance de 3,9 millions de dollars au profit de 13 pays (énergie)

La Banque Africaine de Développement (BAD) a approuvé un nouveau programme d’assistance technique de 3,9 millions de dollars, au profit de 13 pays, dans le cadre de la Mission 300 Phase II, une initiative visant à raccorder 300 millions d’africains à l’électricité à l’horizon 2030, annonce un communiqué de l’institution financière, rendu public ce week-end.

Les pays bénéficiaires de cette enveloppe sont le Tchad, le Gabon, la Tanzanie, la Mauritanie, la République Démocratique du Congo, le Kenya, le Nigeria, Madagascar, l’Éthiopie, le Malawi, le Lesotho, la Namibie et l’Ouganda.

Ce programme vise “à améliorer la réglementation, la planification et les tarifs de l’électricité. Renforcer les services publics pour fournir une énergie plus fiable et réduire les pertes. Soutenir l’amélioration de la qualité des données, de la recherche et de l’apprentissage. Déployer des conseillers experts pour aider les gouvernements à coordonner les réformes et à suivre les progrès”.

Par cette démarche, la Banque Africaine de Développement (BAD) vise “à aider les pays africains à transformer les promesses énergétiques en électricité, pour des centaines de millions de personnes” grâce à des pactes énergétiques, plans nationaux, dans lesquels les gouvernements définissent la manière dont ils vont étendre l’accès à l’électricité, renforcer leur secteur énergétique et attirer les investissements”.

En 2025, des dizaines de pays africains ont lancé ces pactes soutenus par des engagements politiques forts et les promesses des partenaires au développement.