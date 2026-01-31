Le FMI débloque 91 millions USD pour la Mauritanie après des revues positives

Le Fonds monétaire international (FMI) a autorisé un décaissement immédiat de 65,88 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit 91 millions USD, en faveur de la Mauritanie, à l’issue de la cinquième revue de l’accord au titre de la Facilité de crédit prolongée (FEC) et de la Facilité de fonds étendu (EFF), ainsi que de la quatrième revue de la Facilité de résilience et de durabilité (RSF).

Le montant comprend 6,44 millions de DTS dans le cadre de la FEC/EFF et 59,44 millions de DTS au titre de la RSF, portant les décaissements cumulés à 191,8 millions de DTS (258 millions USD), selon un communiqué publié mercredi 28 janvier.

La croissance économique, qui s’est établie à 6,3 % en 2024, devrait ralentir à 4,2 % en 2025 en raison d’un repli du secteur extractif, malgré la poursuite de la dynamique des activités non extractives, selon l’institution. À moyen terme, les perspectives restent favorables, soutenues par les investissements publics dans les infrastructures et par l’investissement privé.

Le FMI a indiqué que la mise en œuvre du programme restait « sur la bonne voie », avec tous les objectifs quantitatifs atteints à fin juin 2025 et la majorité des repères structurels respectés. Les réformes appuyées par la RSF progressent également, bien qu’à un rythme plus lent.

La Banque multilatérale a relevé la prudence de la gestion budgétaire mauritanienne, reposant sur un ancrage budgétaire destiné à stabiliser la dette et à limiter l’exposition aux fluctuations des prix des matières premières. Elle a encouragé la poursuite des réformes de gouvernance, du secteur financier et du climat des affaires pour soutenir une croissance plus diversifiée et inclusive.

