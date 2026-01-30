Genre et élections : Pour une stratégie nationale consensuelle : « Renforcer l’inclusion et la prise en compte du Genre dans le processus électoral"

Tel était le thème d’un atelier de Validation de la Stratégie Nationale Genre et Elections organisé par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), les 29 et 30 décembre dernier, à Nouakchott

L’objectif était de valider de manière participative, la Stratégie nationale genre et élections. Y ont été conviés divers acteurs issus d’institutions nationales et d’entités techniques. Tous devraient contribuer à son appropriation et à son adaptation et à sa faisabilité. Cette rencontre vise également à présenter le contenu de la stratégie et à partager les résultats des phases préparatoires, à étudier et à affiner les propositions de mise en œuvre, à parvenir à un consensus institutionnel sur le document final, ainsi qu’à renforcer l’engagement des partenaires nationaux et techniques à accompagner sa mise en œuvre.

En somme, la stratégie nationale genre et élections devra ancrer davantage l’inclusion et l’égalité dans le processus électoral de notre pays. En effet, le pays a connu diverses élections : municipales, régionales et présidentielles et le processus est allé s’améliorant.

Au cours de cet atelier, les participants ont écouté des explications des experts et partenaires techniques et posé de nombreuses questions sur l’implication des femmes dans les différentes étapes du processus électoral et comment améliorer l’expérience mauritanienne. Les réponses fournies par les experts et les représentants de la CENI, maîtresse d’œuvre ne manqueront pas d’améliorer le contenu du document, objet de la rencontre.

Ouvrant les travaux de l’atelier, le Vice-Président de la CENI est revenu sur toute l’importance que son institution accorde à la question du genre dans les processus électoraux et les efforts faits depuis sa mise en place. M. Mohamed Lemine Dahi a rappelé les obligations constitutionnelles et les textes législatifs pertinents, notamment la loi n° 080-2017 du 7 juin 2017, visant à promouvoir l’accès des femmes aux fonctions électives et à renforcer le principe d’équité et d’égalité dans l’accès aux postes élus. Le vice-président a ajouté que la CENI œuvre à créer les conditions de participation effective des femmes à toutes les étapes du processus électoral, qu’il s’agisse de la candidature, du vote, de la gestion, de la supervision ou du contrôle, tout en respectant les principes d’intégrité, de transparence et d’égalité des chances.

Poursuivant son propos, il a souligné que cette orientation est matérialisée par l’adoption de mesures incitatives, dont les plus importantes sont l’application de la politique de “quota” qui alloue 20% des sièges aux femmes, l’adoption de la liste nationale des femmes, l’encouragement de la représentation des femmes dans les conseils régionaux et municipaux, en plus de l’attribution de 11 sièges aux jeunes et d’au moins deux sièges aux personnes à besoins spécifiques, ce qui a contribué à renforcer la présence des femmes dans les instances élues et à améliorer le classement de la Mauritanie aux niveaux régional et international en matière d’autonomisation politique.

Tous ces efforts sont soutenus, il faut le souligner par des partenaires techniques, notamment le FNUAP le PNUD. Présent à l’ouverture de l’atelier, le représentant du FNUAP, M. Mohamed Lemine El Bah, a salué l’initiative de la CENI avant de souligner que la stratégie constitue une étape cruciale pour renforcer l’inclusion et l’égalité dans le processus électoral. Le représentant a réitéré également l’engagement de son organisme à continuer de soutenir les efforts nationaux visant à renforcer la participation politique des femmes et à consolider les principes de la démocratie et de la bonne gouvernance.

La participation des femmes aux élections en Mauritanie progresse grâce à des quotas de genre (20 % des sièges parlementaires) et des lois favorables, aboutissant à un record de 23,3 % de femmes élues en 2023, mais la représentation dans les instances locales (maires, conseils régionaux) reste faible, avec des défis comme le manque de financement pour les campagnes et des stéréotypes culturels, bien que l'éducation et l'emploi soient vus comme prioritaires par la population pour l'égalité des genres, avec un soutien croissant pour l'éligibilité des femmes aux postes politiques.

Durant deux jours les participants ont suivi des présentations portant sur le Plan d’action Opérationnel de la CENI, celui de la SNAGE, la matrice du Plan d’action et le plan de mobilisation des ressources.

Apres validation du Plan d’action de la SNAGE, le discours de la cérémonie de clôture a été lu par M. Mohamed Mokhtar Mohamed, Conseiller du Président de la CENI.