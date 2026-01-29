Communiqué de presse: 78ème Session ordinaire du Conseil des ministres de l’OMVS

La 78ème Session ordinaire du Conseil des Ministres de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) se tiendra les 30 et 31 Janvier 2026 à Nouakchott, sous la présidence M. Boubacar Diané, Ministre de l’Énergie et de l’Eau de la République du Mali, Président en Exercice du Conseil des Ministres de l’OMVS, et en présence de :

M. Aboubacar Camara, Ministre de l’Hydraulique et des Hydrocarbures de la République de Guinée, M. Moussa Alassane Diallo, Ministre de l’Industrie et du Commerce de la République du Mali, M. Mohamed Ould Khaled, Ministre de l’Énergie et du Pétrole de la République Islamique de Mauritanie, M. Ely Ould Veirik, Ministre de l’Équipement et des Transports de la République Islamique de Mauritanie, M. Cheikh Tidiane Dièye, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de la République du Sénégal, et M. Mohamed ABDEL VETAH, Haut-commissaire de l’OMVS.

Organisée chaque année dans l'un des pays membres de l'OMVS, la réunion du Conseil des ministres de l’OMVS constitue un cadre essentiel de concertation et de gouvernance de l'Organisation. Elle a pour principal objectif d'assurer le suivi et l'évaluation des projets et programmes de l'OMVS, tout en veillant à leur cohérence avec les orientations stratégiques arrêtées par les États membres et à l'utilisation efficace et transparente des ressources mobilisées.

Cette session de Nouakchott sera principalement consacrée à l’examen des rapports d’activités 2025, des programmes d’activités et projets de budgets du Haut - Commissariat et des Sociétés de gestion : SOGED (Société de gestion du barrage de Diama), SOGEM (Société de gestion du barrage de Manantali, Félou et Gouina), SOGENAV (Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation sur le fleuve Sénégal) et SOGEOH (Société de Gestion de l'Énergie des Ouvrages du Haut Bassin du Fleuve Sénégal) pour l’exercice 2026.

Elle fait suite à la réunion des Experts qui s’est déroulée du 27 au 29 Janvier 2026.

La cérémonie d’ouverture de la réunion du Conseil des Ministres aura lieu le vendredi 30 janvier à 9 heures, à l’hôtel Sheraton de Nouakchott.

La presse nationale et internationale est cordialement conviée à couvrir cet important évènement.

À propos de l’OMVS :

Créée en mars 1972, l’OMVS est un organisme inter-États regroupant la Guinée, le Mali, la Mauritanie, et le Sénégal. Sa vocation est de favoriser un développement intégré et coordonné du bassin du fleuve Sénégal, fondé sur la maîtrise et l’exploitation rationnelle de ses ressources en eau.

La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, organe suprême de l’OMVS, est actuellement présidée par Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI, Président de la République islamique de Mauritanie.

Fait à Nouakchott, le 29 janvier 2026

La Cellule de communication