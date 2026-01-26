Quelques enseignements tirés du discours de monsieur le Premier ministre

J’ai écouté avec un grand intérêt le discours de Son Excellence Mokhtar Diay, le 22 Janvier devant l’Assemblée nationale. En tant que jeune engagé au parti INSAF dans le département de M’Bagne, je ne pouvais rater cette occasion majeure, un discours du PM devant des représentants du peuple mobilisés pour exercer leur mission régalienne : assurer le contrôle de l’action de l’Exécutif. Durant de longues heures, le Premier ministre s’est évertué à éclairer l’opinion sur le travail du gouvernement. Exercice important dans une démocratie qui se construit et se renforce comme la nôtre.

Au terme de ce rapport, nous avons retenu quelques enseignements. Le discours du PM est à nos yeux très volontariste. Il suscite chez nous, particulièrement les jeunes, un immense espoir, celui de voir une Mauritanie bâtie sur la justice, l’égalité et la prospérité partagée. Un pays plus fort, plus résilient et respecté dans le Monde. Nous avons vu un Premier ministre très à l’aise dans son rôle, un homme d’État qui maîtrise parfaitement ses dossiers et d’un franc-parler indéniable ; un homme engagé au service du président de la République et de son pays, déterminé à mener à bon port la mission qui lui a été confiée : en somme, un vrai chef d’orchestre.

Ceci dit, il ressort du bilan dressé que le gouvernement du président de la République qu’Ould Diay a l’honneur de conduire respecte et tient les promesses électorales du Raïs présentées dans « Mon ambition pour la Patrie ». Et pour preuve, la mise en œuvre de 92% de celles-ci dans le domaine des piliers de ce programme soutenu et validé par l’écrasante majorité du peuple mauritanien lors de l’élection présidentielle de 2024 et dont l’objectif est de mettre le pays sur le chemin de l’émergence et de tirer en conséquence la Mauritanie vers le haut. Le pari est donc en passe d’être réussi dans presque tous les domaines : renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale, ancrer davantage la démocratie, gérer sainement les ressources du pays afin de les répartir équitablement entre tous les citoyens. En filigrane dans le discours du Premier ministre, ce souci demeure constant dans l’action du gouvernement.

Le dialogue pour des solutions consensuelles

Sur le plan politique, une autre constante a été réaffirmée, celle de l’apaisement matérialisé par la volonté réaffirmée du président de la République de convier les acteurs de toutes les chapelles politiques à un dialogue en quête de solutions consensuelles aux préoccupations des Mauritaniens. Une initiative louable dont les premiers jalons posés ont été salués par tous les pôles politiques. Sur ce point, le PM n’a pas manqué de rappeler la détermination du président de la République, Son Excellence Mohamed Cheikh Ghazwani, de réussir ce pari et d’en garantir le succès.

Aux patriotes préoccupés par la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion sociale, Mokhtar Diay a tenu à rassurer tout un chacun. En préparation très avancée, le dialogue apportera des solutions consensuelles et jettera les bases d’une Mauritanie unie et égalitaire, riche de sa diversité et réconciliée avec elle-même. Je ne sais pas si cela a échappé à certains de nos compatriotes : les grandes lignes du discours du Premier ministre ont été traduites dans les différentes langues nationales – pulaar, soninké, wolof – et cela traduit une réelle volonté d’inclusion. J’ose croire que les media publics le vulgariseront dans ces langues, afin qu’il soit plus accessible à tous. Je suis aussi convaincu que la portée de ce discours-bilan aura un impact sur la compréhension des populations de l’action du gouvernement.

Se fondant sur le travail réalisé et la dynamique enclenchée, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que les perspectives incitent à l’optimisme : les acquis seront renforcés et consolidés et les impacts plus élargis. Le discours-bilan du PM nous réconforte, rassure les partenaires et ouvre de belles perspectives au pays dont le potentiel immense sera exploité au profit de tous les Mauritaniens, en particulier pour les démunis. Et je ne saurais terminer mon propos sans remercier, au nom des populations de M’Bagne, pour la réalisation de chantiers importants du programme d’urgence. Les populations de ce département fondent un grand espoir sur les promesses du gouvernement pour l’année prochaine.

Bocar Sao

Cadre à la SNDE