Nouakchott Ouest : Youssouf Kamara condamné à un an de prison avec sursis

Youssouf Kamara, militant des droits humains et membre du mouvement abolitionniste IRA a été condamné à un an de prison d’emprisonnement, dont sept mois et quinze jours avec sursis par le tribunal correctionnel de la wilaya de Nouakchott Ouest, ce lundi 26 janvier.

Cette décision implique que sa libération devrait intervenir dans un délai inférieur à quinze jours. Pour rappel, l’intéressé avait été placé en détention le 23 septembre 2025.

Le jugement repose sur plusieurs chefs d’accusation, notamment l’incitation et la provocation à la haine, la menace d’agression contre des agents de la force publique, ainsi que l’atteinte à l’un des symboles de l’État. Les faits ont été retenus sur la base de l’article 199 du Code pénal, des articles 12 et 14 de la loi relative à la lutte contre la discrimination, ainsi que des articles 3 et 4 de la loi portant protection des symboles nationaux, en plus d’autres accusations connexes.