Le Journaliste Abdellahi Ould Etfagha Elmoctar convoqué par la HAPA

Le Journaliste Abdellahi ould Etfagha Elmoctar, Directeur de l'Agence Mauritanienne de Presse (AMP) est appelé à se présenter à la HAPA ce lundi.

La HAPA a, selon lui, insinué à ould Etfagha Elmoctar de retirer une vidéo objet de de polémique sur les réseaux sociaux, postée sur son compte Facebook. La vidéo montre des députés du parti Tawassoul en train de grignoter des morceaux de viande séchée lors de la session parlementaire consacrée au discours de politique générale du premier ministre.

Le journaliste estime que cette convocation est liée à ce contenu qui lui est parvenu via les réseaux sociaux.