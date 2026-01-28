Chronique: Entre Nous

Le premier ministre aurait lu un document de 78 pages en deux heures quinze minutes. Une lecture magistrale. À très haute voix s'il vous plaît. Une lecture modèle. Exactement comme le ferait un percepteur d'école qui a coeur de montrer à 157 honorables élèves dont une trente cinquaine de mal éduqués et 122 de sages écoliers comment bien lire en bien prononçant, en bien intonant et en bien respectant le point, le point virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation. Mais aussi à bien comprendre le pourcentage. 92% combien ça reste pour arriver à 100%. Selon le document du premier ministre, le pays va bien à 92%. La justice va bien. Elle fonctionne normalement. RAS : Rien À Signale, comme disent les bureaux militaires. La santé va bien. Ou en tout cas à 92%. Les hôpitaux sont à 92% équipés en lits, en scanners, en IRM et autres appareils pour les insuffisants rénaux. Un ratio d'un appareil pour 5. Les services de base comme l'eau et l'électricité sont disponibles à 92%. Les robinets secs et les délestages ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Tout ça, ce sont les histoires de la décennie maudite. L'école républicaine marche. Dans le secteur éducatif il n'y a plus de problème. Tout est réglé. Les infrastructures routières ? Qui peut démentir que 7 kilomètres de bitume ont été réalisés au PK, se demande le PM devant les députés. Projet de modernisation de Nouakchott ! 51 milliards ! 92% de réalisations! Pression fiscale? C'est la plus basse de la sous-région. Allez demander. Ouvrez vos téléphones. Cliquez. Cherchez. Comparez. Une vieille réaction qui date de très longtemps. Probablement d'avant la naissance de l'actuel PM. Une manie de se comparer aux autres. Les hydrocarbures et addax et les deux larrons qui s'en occupent. Le Gasoil est plus cher au Maroc. L'essence est plus chère au Sénégal. Le riz. On en mange plus que nous au Mali ou en Algérie. La TVA. Prenez vos smartphones. Regardez. Nous payons moins que tous les pays de la sous-région. Puis encore quelques heures pour à certains députés encore des choses. Puis le PM repart. Et les députés quittent. Les ministres rompent les rangs. Les journalistes, les tiktokeurs, les bloggeurs et les facebookeurs choisissent leurs futilités à largement partager généralement sur commande. Bye bye et à la prochaine énième session de lecture du rapport d'un certain premier ministre en janvier 2027. Salut !

Sneiba El Kory