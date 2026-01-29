Sports…Sports…

FIFA Séries 2026™ (Féminines) : la Mauritanie au rendez-vous du groupe B en Côte d’Ivoire

La FIFA a officialisé la participation de l’équipe nationale féminine de Mauritanie à la FIFA Séries 2026™, une compétition internationale qui se déroulera du 8 au 17 Avril 2026 en Côte d’Ivoire. L’annonce a été confirmée par la Fédération ivoirienne de football (FIF), indiquant que le tournoi, organisé sous l’égide de la FIFA, réunira quatre sélections nationales féminines sur le sol ivoirien. La Mauritanie évoluera dans le groupe B, aux côtés de la Côte d’Ivoire (pays-hôte), du Pakistan et des Îles Turques-et-Caïques. Cette participation marque une nouvelle étape importante pour le football féminin mauritanien qui s’offre une vitrine internationale face à des adversaires de profils variés. Au-delà des résultats, la FIFA Séries 2026™ constituera une opportunité précieuse de progression, d’évaluation du niveau compétitif et de renforcement de l’expérience internationale des joueuses mauritaniennes, dans la perspective des futures échéances continentales et mondiales.

Super D2 : l’AS Armée prend les commandes, Olympic Sebkha et le peloton de poursuivants en embuscade

La deuxième journée du championnat Super D2 a livré son lot d’enseignements au stade Ksar, théâtre unique des rencontres disputées entre le 18 et le 21 Janvier. Entre confirmations, premiers succès et difficultés persistantes pour certains clubs, le classement commence déjà à se dessiner. Auteur d’une nouvelle prestation solide, l’AS Armée s’est imposée dans un match spectaculaire face au Star Arafat (3-2). Ce deuxième succès consécutif permet à l’AS Armée de s’emparer seule de la tête du classement avec 6 points, confirmant son statut de sérieux prétendant à la montée.

L’Olympic Sebkha impressionne, le trio ASC Riyadh – Brakna – Widad suit : la performance marquante de la journée est à mettre à l’actif de l’Olympic Sebkha, large vainqueur du Ways FC (4-0). Grâce à cette démonstration offensive, Sebkha grimpe à la seconde place avec 4 points, à égalité avec l’ASC Riyadh, tenu en échec par le Widad Arafat (1-1), et le FC Brakna, vainqueur étriqué de l’AS Garde (1-0). Avec ce nul, le Widad Arafat reste bien placé dans le haut du tableau, confirmant sa régularité en ce début de saison. Après une entame timide, le FC Amitié s’est nettement relancé en dominant le FC Dar El Barka (3-0). De son côté, l’AS Vallée a décroché une victoire précieuse face à l’ASAC Concorde (1-0), lui permettant de rejoindre le milieu de classement avec 3 points. Duel fermé entre le FC Oasis et le Center Moulay, bas de tableau inquiétant pour le Ways FC et Dar El Barka : Dans un match pauvre en occasions, le FC Oasis et le Center Moulay se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations, toujours en quête de leur première victoire. Quant au Ways FC et au FC Dar El Barka, ils ferment la marche avec 0 point chacun. Les lourdes défaites concédées mettent déjà ces équipes sous pression, alors que la lutte pour le maintien s’annonce rude.

Classement après la 2ᵉ journée (top 5)

AS Armée, 6 pts ; O. Sebkha, 4 pts ; ASC Riyadh, 4 pts ; FC Brakna, 4 pts ; Widad Arafat, 4 pts. Après seulement deux journées, la Super D2 affiche un championnat déjà disputé, avec une AS Armée en leader affirmé, un peloton dense de poursuivants et des clubs en difficulté qui devront réagir rapidement pour ne pas se laisser distancer.

Mercato : Khadim Diaw s’engage avec Al Nassr en Libye

Le club libyen d’Al Nassr a officialisé, ce jour, le recrutement du latéral gauche international mauritanien Khadim Diaw, en provenance d’Al Hilal. Le joueur s’est engagé pour une durée d’un an et demi, marquant ainsi une nouvelle étape dans une carrière déjà riche de pratiques sur le continent africain. Âgé de 27 ans et expérimenté, Khadim Diaw arrive à Al Nassr avec le statut de renfort stratégique. Formé au sein de la réputée académie de Génération Foot, il s’est progressivement imposé comme un défenseur fiable et polyvalent. Son parcours l’a conduit à évoluer sous les couleurs du Horoya AC, avant de poursuivre son aventure à Al Hilal du Soudan.

International mauritanien, Diaw a déjà connu plusieurs championnats africains, notamment ceux du Sénégal, de la Guinée, du Soudan et de la Mauritanie, la saison dernière, avec la formation soudanaise. Une diversité d’expériences qui constitue un atout majeur pour Al Nassr, désireux de renforcer son effectif et d’affirmer ses ambitions sur la scène nationale. Le défenseur est attendu dans les prochaines heures à Benghazi, où il rejoindra ses nouveaux coéquipiers pour entamer rapidement sa préparation. Sa rigueur défensive, sa discipline tactique et sa capacité à se projeter vers l’avant devraient apporter un équilibre précieux au couloir gauche de l’équipe. Avec cette signature, Al Nassr confirme sa volonté de bâtir un effectif compétitif, capable de jouer les premiers rôles en championnat libyen. Pour Khadim Diaw, il s’agit d’un nouveau défi sportif, synonyme de continuité et de progression dans un environnement exigeant.

Basket-ball : la FBBRIM adopte son rapport d’activités 2025

Le comité directeur de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball (FBBRIM) a adopté, le lundi 19 Janvier à la Maison du Basket-ball, le rapport d’activités 2025, après examen et approbation à la majorité de ses membres. Ce document retrace les principales réalisations de la fédération sur la période 2015-2021, avec un focus sur plusieurs axes stratégiques : l’amélioration de la gouvernance du basket-ball mauritanien, le renforcement des capacités des cadres techniques, le développement des jeunes talents, la rénovation et l’équipement des infrastructures sportives, ainsi que la mobilisation de ressources financières pour soutenir le développement de la discipline. La réunion s’est déroulée sous la présidence de monsieur Youssouf Fall, président de la FBBRIM, en présence de la majorité des membres du comité directeur. L’adoption de ce rapport illustre la volonté de la fédération de professionnaliser sa gestion et de consolider la structuration du basket-ball en Mauritanie.

FBBRIM : Suspension ferme pour Mohamed Bouya ould Soueïdi

Le comité directeur de la Fédération Mauritanienne de Basket-ball (FBBRIM) a prononcé une suspension de cinq ans ferme à l’encontre de Mohamed Bouya ould Soueidi, président du club Étoile du Nord, lors de sa réunion du lundi 19 Janvier à la Maison du Basket-ball (siège de la fédération). Cette sanction, qui « interdit toute participation à toutes les activités organisées par la fédération ou ses membres », intervient pour des violations des statuts de la FBBRIM (articles 47 à 50), notamment « le fait de porter un litige devant une juridiction civile », ainsi que pour « tentatives de déstabilisation du nouveau comité directeur, élu démocratiquement lors de l’Assemblée générale du 1er Février 2025 ».

Présidée par monsieur Youssouf Fall, président de la FBBRIM, la réunion a rassemblé la majorité des membres du comité directeur. Au cours de cette session, celui-ci a examiné les plaintes déposées contre la fédération devant le tribunal civil de Nouakchott-Ouest. Pour rappel, l’ancien premier vice-président de la FBBRIM avait été débouté par la justice qui avait rejeté sa demande visant à suspendre le comité directeur élu. Lors de l'Assemblée Générale élective du 1er Février 2025, monsieur Youssouf Fall avait obtenu 32 voix, contre 21 pour Mohamed Bouya Ould Soueïdi. Cette décision traduit la volonté de la fédération de renforcer la stabilité de ses instances dirigeantes et d’assurer le strict respect de ses statuts.

Éliminatoires de la CAN 2027 : la CAF dévoile le calendrier officiel

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement publié le calendrier des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027, dont la phase finale se déroulera conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, du 19 juin au 18 juillet 2027. Au total, 48 sélections nationales, dont les Mourabitounes, prendront part à cette campagne qualificative qui s’étalera sur plusieurs fenêtres internationales. Le processus débutera par un tour préliminaire programmé du 25 au 31 mars 2026. Cette phase se disputera sous forme de confrontations aller-retour et permettra de déterminer les équipes qualifiées pour la phase suivante.

La phase de groupes se déroulera ensuite en deux grandes périodes. Les quatre premières journées sont prévues entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026, tandis que les cinquième et sixième journées se joueront du 9 au 17 novembre 2026. À l’issue de ces éliminatoires, les meilleures sélections de chaque groupe valideront leur billet pour la phase finale de la CAN 2027, un rendez-vous majeur qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts du football africain.

L’AS Douanes déroule face au FC Ksar et s’empare provisoirement de la tête du championnat

L’AS Douanes a confirmé ses ambitions de sacre en signant une victoire nette et sans appel face au FC Ksar (3-0), le vendredi 23 Janvier, à l’occasion de la 14ème journée du championnat national. Dominateurs dès l’entame, les Douaniers ont rapidement pris l’ascendant grâce à Mohamed Idriss, auteur d’un doublé express. Le milieu offensif a ouvert le score à la 21 ème minute avant de récidiver juste avant la pause (44 ème), concrétisant la supériorité de son équipe lors du premier acte. Au retour des vestiaires, l’AS Douanes a poursuivi sur le même rythme. Abdellahi R'Chid a définitivement scellé le sort de la rencontre en inscrivant le troisième but à la 58 ème minute, mettant fin aux espoirs d’un FC Ksar dépassé dans tous les compartiments du jeu.

Grâce à ce succès probant, l’AS Douanes s’empare provisoirement de la tête du classement avec 29 points, confirmant sa régularité et son efficacité offensive. À l’opposé, la situation reste critique pour les protégés de Dossou Nukunu, toujours lanterne rouge du championnat avec seulement quatre unités après cette nouvelle déconvenue. Une victoire pleine de maîtrise pour l’AS Douanes, qui envoie un message fort à ses concurrents dans la course au titre, tandis que le FC Ksar devra rapidement réagir pour éviter de s’enliser davantage.

Super D1 : la Commission de discipline frappe fort

La Commission de discipline de la Fédération de Football de la RIM s’est réunie le 20 Janvier 2026 pour statuer sur plusieurs dossiers disciplinaires relatifs à la phase aller du Championnat national Super D1, saison 2025-2026. À l’issue de cette séance, des sanctions ont été prononcées à l’encontre de joueurs et d’un dirigeant pour des faits de propos injurieux, de provocation et de tentatives d’agression. Propos injurieux envers l’arbitrage : le joueur Trawally Lamine du FC Tevragh-Zeïna a été reconnu coupable de propos injurieux à l’encontre de l’arbitre. Il a été sanctionné de quatre matchs de suspension ferme, assortis d’une amende de 4 000 MRU, avec une prise d’effet de la 15ème à la 18 ème journée du championnat.

Même sanction financière pour Cheikh Diagne, joueur de l’AS Pompiers, également reconnu coupable de propos injurieux envers l’arbitrage. Il écope de quatre matchs de suspension ferme et d’une amende de 4 000 MRU, applicables de la 14 ème à la 17 ème journée. Le club de l’AS Pompiers est particulièrement concerné par les décisions de cette séance. Yacoub Salem et Salif Sy ont été sanctionnés pour tentative d’agression. Les deux joueurs écopent de six matchs de suspension ferme. Salif Sy a en outre été condamné à une amende de 4 000 MRU. Les sanctions prennent effet de la 14 ème à la 19 ème journée, en référence à une décision disciplinaire antérieure datée du 25 Novembre 2024.

Super D1 : Mokhtar El Abd suspendu un mois par la Commission de discipline

Le directeur sportif du FC Chemal, Mokhtar El Abd, a écopé d’une suspension ferme d’un mois de toute fonction officielle, assortie d’une amende de 4 000 MRU et de de quatre matchs de suspension. La sanction sera effective du 14 au 23 Juin 2026. Selon la Commission de discipline, réunie le 20 Janvier 2026 pour statuer sur les incidents survenus lors de la 13ème journée du Championnat national Super D1 (saison 2025-2026), l’intéressé s’est rendu coupable de provocation et d’implication du banc adverse lors de la rencontre ayant opposé le FC Chemal à l’AS Pompiers (2-1), disputée le 12 Janvier 2026 au stade Cheikha Boïdiya.

Cette nouvelle sanction s’inscrit dans un passif disciplinaire conséquent. Pour rappel, Mokhtar El Abd avait déjà été suspendu un an ferme en Décembre 2024, à la suite d’une agression physique sur l’arbitre central Abdel Aziz Bouh, lors du match FC Chemal – FC Nouadhibou, comptant pour la 9ème journée du championnat national. À travers cette décision, la Commission de discipline entend rappeler la responsabilité des dirigeants et encadrements techniques, appelés à adopter un comportement exemplaire sur et autour des aires de jeu. Cette sanction vise à préserver l’ordre, l’autorité des officiels et l’éthique sportive, dans un championnat où la tension compétitive demeure élevée.

Super D1 : un an de suspension pour l’entraîneur de l’ASC Pompiers

La Commission de discipline de la Fédération mauritanienne de football a prononcé, le 22 Janvier 2026, une suspension ferme d’un an à l’encontre de Sidi Mohamed Abdallahi, entraîneur de l’ASC Pompiers. La sanction inclut également une interdiction d’exercer toute fonction officielle liée au football et une amende de 10 000 MRU. Cette décision fait suite à des propos publiés sur Facebook le 12 Janvier 2026, au lendemain du match ayant opposé le Chemal FC à l’ASC Pompiers (2-1), lors de la 13ème et dernière journée de la phase aller du championnat national Super D1.

Selon la Commission, les déclarations de Sidi Mohamed Abdallahi constituent une violation de l’obligation de réserve, ainsi que des outrages et calomnies à l’encontre de la Fédération et de ses structures, portant atteinte à la dignité et à l’honneur de ses membres et à l’image des instances du football national. Visiblement frustré après la défaite, l’entraîneur de la Sécurité civile avait vivement critiqué l’arbitrage dirigé par Mohamed Hamdinou. « Nous jouons des matchs qui semblent déjà programmés. Après douze journées, tout était fait pour que nous perdions ce soir », avait-il déclaré, dénonçant des décisions qu’il jugeait injustes et préjudiciables à son équipe.

L’ASC Pompiers a notamment dû évoluer en infériorité numérique durant les trente dernières minutes, après l’expulsion d’un joueur jugée sévère par le staff technique, accentuant la frustration du coach. Largement relayés sur les réseaux sociaux, ces propos ont conduit la Commission de discipline à ouvrir une procédure et à prononcer la sanction aujourd’hui rendue publique. La décision précise toutefois que l’ASC Pompiers et l’entraîneur sanctionné peuvent former un recours devant la Commission de recours de la Fédération, conformément aux articles 134 et 135 du Code disciplinaire. Entre tensions sportives et conséquences disciplinaires, l’épisode Chemal FC – ASC Pompiers marque un tournant fort dans cette phase aller du championnat Super D1.

Super D1 : Nouakchott King’s se relance face à l’ASC GENDRIM

Les Nouakchott King’s ont retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant avec autorité (2-0) face à l’ASC GENDRIM, le samedi 25 Janvier, à l’occasion de la 14ème journée du championnat national. Une rencontre marquée par l’efficacité des King’s et un succès important dans la course au maintien. Après une première période équilibrée et disputée, les King’s ont fait la différence en seconde mi-temps. Rabat Mouroub a ouvert le score à la 63 ème minute, concrétisant la domination progressive de son équipe. En fin de match, Alseny Touré a définitivement scellé la victoire en inscrivant le deuxième but à la 85 ème minute.

Cette rencontre constituait également la première sortie officielle de Ngagne Diop sur le banc de l’ASC GENDRIM. Pour ses débuts, le technicien sénégalais a dû s’incliner, malgré une organisation globale intéressante, mais insuffisante face au réalisme adverse. Grâce à ce succès, Nouakchott King’s renoue avec la victoire et porte son total à 12 points, occupant désormais la 12ᵉ place du classement. De son côté, l’ASC GENDRIM marque le pas et reste 10ᵉ avec 15 points. Un résultat qui pourrait servir de déclic pour les King’s dans la suite de la saison, tandis que l’ASC GENDRIM devra rapidement réagir pour éviter de se faire rattraper au classement.

Nouakchott accueille un stage régional de formation sur la lutte contre le dopage

Un stage de formation consacré à la lutte contre le dopage a débuté, au matin du dimanche 25 Janvier à Nouakchott, à l’initiative de l’Organisation régionale de lutte contre le dopage pour l’Afrique du Nord, en partenariat avec le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM). Prévue sur trois jours, cette session combine des exposés théoriques et des ateliers pratiques animés par des experts de l’Agence nationale de lutte contre le dopage de la République tunisienne. Elle réunit des membres de la Commission mauritanienne de lutte contre le dopage ainsi que plusieurs médecins nationaux.

Le programme de la formation aborde des thématiques essentielles liées à la protection de l’intégrité du sport, notamment les valeurs du sport propre, le cadre réglementaire de la lutte antidopage, les infractions aux règles en vigueur, les procédures de contrôle, ainsi que les risques liés à l’utilisation des compléments alimentaires. Les participants sont également sensibilisés aux effets du dopage sur la santé et la carrière des sportifs, au principe de la responsabilité stricte et au rôle des agents de sensibilisation dans la conception et la mise en œuvre de programmes efficaces de prévention.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du CNOSM visant à renforcer les compétences techniques des acteurs impliqués dans la lutte contre le dopage, à promouvoir une culture du sport éthique et à prévenir les pratiques dopantes susceptibles de porter atteinte à la santé des athlètes et à la crédibilité des compétitions. La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence du secrétaire général du CNOSM, monsieur Salem Abeïdna, du président de la Commission de lutte contre le dopage, le professeur Ahmed Salem Kleyb, du président de l’Organisation régionale de lutte contre le dopage pour l’Afrique du Nord, docteur Monther Kaboudj, de la directrice exécutive de l’Organisation, Rim Zarifi, ainsi que de plusieurs responsables de l’Agence nationale de lutte contre le dopage en Tunisie.

Mercato : Baïla Bilal s’engage avec les King’s

Les Nouakchott Kings ont officialisé le recrutement du défenseur international mauritanien Baïla Bilal. Cette arrivée vise à renforcer la charnière défensive de l’équipe pour la suite de la saison. Le joueur rejoint le club de la capitale après une expérience professionnelle en Libye sous les couleurs du club Al-Talal, apportant avec lui son vécu international et son sens de l’organisation défensive.

Mercato hivernal : Mohamed Salem Ekbad dans le viseur de l’ES Sétif et de l’Ama Zulu FC

Auteur d’une première moitié de saison exceptionnelle, Mohamed Salem Ekbad, avant-centre du FC Nzidane, attise les convoitises à l’approche du mercato hivernal. Selon des sources proches du dossier, la direction de l’Entente Sportive de Sétif, pensionnaire du championnat algérien, ainsi que le club sud-africain de l’Ama Zulu FC, ont manifesté un vif intérêt pour le buteur mauritanien . Après treize journées disputées, Ekbad affiche des statistiques impressionnantes : 13 buts inscrits et 3 passes décisives, faisant de lui l’un des attaquants les plus prolifiques du championnat. Une efficacité redoutable qui n’est pas passée inaperçue auprès de plusieurs recruteurs africains.

Avant-centre complet, puissant et doté d’un bon sens du placement, Mohamed Salem Ekbad n’en est pas à sa première expérience au haut niveau. Il est passé notamment par le FC Nouadhibou, référence du football mauritanien, ainsi que par le Vipers SC en Ouganda, où il avait déjà démontré son potentiel sur la scène continentale. Du côté de l’ES Sétif, l’objectif serait de renforcer le secteur offensif en vue de la seconde partie de saison et des échéances nationales et continentales. De son côté, l’Ama Zulu FC suit le joueur avec attention et envisage également un recrutement dès cet hiver. Sous contrat avec le FC Nzidane, l’attaquant reste concentré sur ses performances, mais un départ lors de ce mercato hivernal semble de plus en plus probable au regard de l’intérêt grandissant qu’il suscite.

FC Nouadhibou : Héctor Jesús Berrengal nommé entraîneur adjoint, Edu Albácar fait ses adieux

Le FC Nouadhibou a officialisé l’arrivée de l’entraîneur espagnol Héc tor Jesús Berrengal au sein du staff technique de l’équipe première, en qualité d’entraîneur-adjoint. Ce renfort s’inscrit dans la volonté de la direction du club de consolider l’encadrement technique en vue de la prochaine étape de la saison. Titulaire de la licence UEFA Pro, Héctor Jesús Berrengal dispose d’un riche parcours dans le football espagnol. Ancien joueur professionnel, il a évolué notamment sous les couleurs d’Almería, Elche, Séville et Mallorca. Après sa carrière de joueur, il s’est illustré dans plusieurs fonctions techniques, occupant des postes de recruteur et d’entraîneur-adjoint en Liga avec des clubs tels que Deportivo La Coruña et Levante, avant de poursuivre son parcours à Tenerife. Depuis la saison 2023-2024, il dirigeait le San Fernando CF, expérience qui vient renforcer son profil au moment de rejoindre le club orange.

Cette nomination intervient dans un contexte particulier, marqué par le départ d’Edu Albácar Gallego, annoncé le samedi 24 Janvier. Dans un message empreint d’émotion adressé aux supporters, l’entraîneur espagnol a expliqué sa décision par des raisons familiales, son père traversant une grave maladie nécessitant sa présence à ses côtés. Edu Albácar a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers le président du club, Moulaye Abdel Aziz Boughourbal, ainsi qu’à l’ensemble du staff technique, administratif et médical, saluant leur professionnalisme et leur esprit de travail. Il a également rendu hommage aux joueurs, qu’il a qualifiés de « grands professionnels », se disant convaincu qu’ils atteindront les objectifs fixés par le club.« Depuis notre arrivée, j’ai toujours cru que l’équipe avait acquis une identité gagnante et cet esprit se maintiendra jusqu’à la fin de la saison », a-t-il déclaré, avant d’affirmer que le FC Nouadhibou restera à jamais dans son cœur et qu’il continuera à le soutenir, même à distance. Avec l’arrivée de Héctor Jesús Berrengal, le FC Nouadhibou ouvre ainsi un nouveau chapitre de son projet sportif, tout en tournant une page importante marquée par l’empreinte humaine et professionnelle laissée par Edu Albácar au sein du club.

Journée internationale : « Ensemble pour le sport féminin »

L’Association Mauritanienne pour la Promotion du Sport Féminin (AMPSF) a célébré, le samedi 24 Janvier en soirée, la Journée internationale du sport féminin lors d’une cérémonie organisée à l’Institut supérieur de la jeunesse et des sports (ancienne Maison des jeunes) à Nouakchott. L’événement s’est tenu en collaboration avec le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM) et la Délégation régionale du ministère de l’Autonomisation des jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service civique de la wilaya de Nouakchott-Ouest, sous le thème : « Ensemble pour le sport féminin ».

La manifestation a enregistré une large participation de nombreuses fédérations et associations sportives, ainsi que de responsables institutionnels et d’acteurs engagés dans le développement du sport national. Les sportives issues de ces différentes structures ont proposé une série de démonstrations et d’exercices sportifs variés, illustrant les progrès significatifs réalisés par le sport féminin en Mauritanie. Ces prestations ont permis de mettre en exergue les compétences techniques, la bonne condition physique et le fort esprit de compétition des athlètes, tout en soulignant la diversité des disciplines sportives aujourd’hui pratiquées par les femmes mauritaniennes.

Prenant la parole à cette occasion, la présidente de l’AMPSF, madame Tabara Gaye, a rappelé que cette journée est dédiée « à la force, à la détermination et aux triomphes des femmes et des filles dans le sport ». Elle a souligné qu’au-delà de la célébration des acquis, cette journée constitue également un moment de réflexion sur les défis persistants auxquels font face les sportives. Madame Tabara Gaye a insisté sur le rôle du sport comme un puissant levier d’émancipation, inculquant discipline, esprit d’équipe, persévérance et dépassement de soi, des valeurs qui contribuent à façonner des femmes et des filles fortes et confiantes. Elle a toutefois alerté sur une réalité préoccupante : dès l’âge de 14 ans, les filles abandonnent la pratique sportive deux fois plus souvent que les garçons, en raison notamment des stéréotypes, du manque de programmes adaptés et d’environnements peu inclusifs. Une situation qu’elle a qualifiée « d’inacceptable ».

Également coordinatrice régionale sport pour la zone B de l’Afrique de l’Ouest, la présidente de l’AMPSF a rappelé que son organisation célèbre cette journée depuis quatre années consécutives, en partenariat avec la Délégation régionale de Nouakchott-Ouest, représentée par madame Fatma Kandji Sy, ainsi qu’avec les différentes fédérations sportives nationales. Elle a réaffirmé l’engagement de l’association à produire davantage d’opportunités pour les femmes et les filles, aussi bien sur les terrains que dans les instances dirigeantes, à soutenir les programmes favorisant leur participation à tous les niveaux et à faire entendre leur voix afin que leur potentiel soit pleinement reconnu.

Dans un moment d’hommage, madame Tabara Gaye a cité plusieurs figures féminines qui ont marqué le sport mauritanien, notamment mesdames Rosalie Ba Gaye, Aïda Gaye de Rosso, Marième Talla Kane, Dali Niang et Kadijetou Cheikh, tout en rendant hommage à la mémoire des regrettées mesdames Seck Kadiata et Tacko Sarr. Elle a également salué la présence de madame Myriam Soumaré, ambassadrice du sport mauritanien, venue spécialement de France pour assister à cette célébration, soulignant son engagement associatif en faveur du développement du sport, des loisirs et de la santé. La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère conviviale et festive, traduisant l’intérêt croissant des pouvoirs publics et de la société civile pour la promotion du sport féminin et pour la construction d’un espace sportif fondé sur l’égalité, l’inclusion et l’épanouissement de toutes.

Élim CAN futsal 2026 : la Mauritanie opte pour le Maroc

Selon la page Facebook Maroc futsal pro, la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) a choisi le Royaume du Maroc pour accueillir les rencontres de la sélection nationale mauritanienne de futsal, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de futsal 2026. Et pour cause, la Mauritanie ne dispose pas, à ce jour, d’une salle de futsal homologuée par la Confédération africaine de football (CAF). De son côté, la Fédération mozambicaine de football a précisé, dans un post publié le 16 Janvier, que la manche aller devrait se jouer les 3 ou 4 Février à Rabat, tandis que le match retour est programmé une semaine plus tard à Maputo, capitale du Mozambique. Ces deux rencontres détermineront l’équipe qualifiée pour la phase finale de la CAN de futsal 2026. Sous la houlette du sélectionneur national adjoint, les Mourabitounes de futsal poursuivront leur préparation en terre marocaine après le stage de Nouakchott.