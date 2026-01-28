Le Premier ministre a parlé devant l’Assemblée nationale. Pendant plus de deux heures d’horloge. Pour lire sa déclaration de politique générale. Un exercice habituel dans toute démocratie digne du nom. Très familier avec les chiffres, comme tout bon statisticien, Ould Djay en a fait étalage. Une croissance économique d’environ 5.6%, augmentation des recettes et des dépenses budgétaires de plus de 10%, augmentation du budget d’investissement de 15,6%, maintien du taux d’inflation autour de 2%, réduction du déficit du compte courant à moins de 6%, maintien du déficit budgétaire autour de 0,7%. Un bilan qu’on peut qualifier de très satisfaisant d’un point de vue strictement macroéconomique. Mais, sur le terrain, la situation s’est-elle améliorée ? Le panier de la ménagère a-t-il ressenti les effets positifs de ces chiffres ? Le chômage a-t-il reculé ? Les inégalités sont-elles devenues moins criantes ? Sans aucun doute, répondent en chœur les députés de la Majorité pour qui jamais le bilan d’un Premier ministre n’a été aussi éclatant. De la poudre aux yeux, rétorquent ceux de l’opposition. « Les bons chiffres ne se mangent pas », disent-ils et à juste titre. Prétendre départager les deux camps relève de l’impossible, chacun étant élu pour défendre son camp, becs et ongles. Mais il faut reconnaitre à Ould Djay d’avoir parlé le langage des chiffres en donnant avec précision le pourcentage de ce qui a été réalisé, ce qui l’a été en partie et ce qui ne l’a pas été. Qu’il soit cru ou pas, c’est une autre paire de manches…

Ahmed ould Cheikh