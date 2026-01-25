Congrès du parti Al Adl : « La Mauritanie est en danger ! », dixit Ahmed Samba

Al Adl a tenu son congrès constitutif le vendredi 23 Janvier 2026 à l’ancienne maison des jeunes de la capitale. Devant ses militants, sympathisants et autres responsables des partis politiques invités, le président Ahmed Samba a alerté sur le grand danger que court la Mauritanie à cause de la multiplication et la variété des injustices qui y sévissent aujourd’hui. Face cette excroissance, il invite l’ensemble des Mauritaniens, toutes composantes confondues, à s’ériger contre ce danger rampant qui menace l’avenir du pays : l’injustice est source de déstabilisation porteuse de guerre, avec tout son cortège de destructions humaines et matérielles. Et le président Ahmed Samba de demander au président de la République, garant de la Constitution, d’éradiquer la corruption généralisée et de mettre ainsi fin à cette iniquité ambiante : « Nous ne devons pas avoir peur de dénoncer et, partant, de combattre tous les facteurs de risques et de division du pays ! », a martelé Ould Samba qui a inscrit la fondation de son parti dans la cadre de cette lutte, en vue d’assurer l’égalité et la fraternité entre tous, beïdanes, haratines et négro-mauritaniens.

« Ce pays nous appartient à tous ! Toutes ses ressources doivent profiter à tous et toutes ! », a souligné Ould Samba devant une foule de partisans accourus des différents quartiers de Nouakchott, les invitant à ne plus avoir peur de fustiger toutes les formes d’injustice et à œuvrer pour le renforcement de l’unité et de la cohésion nationales. « Nous avons choisi », conclut-il, « de sacrifier nos postes et d’aller en prison pour y contribuer ardemment ». Rappelons ici qu’Ahmed Samba est un acteur politique qui a été incarcéré durant quelques mois, suite à ses prises de position très critique contre le pouvoir en place. Après sa sortie de prison, il a tenu à souligner, dans un récent entretien avec Le Calame (https://lecalame.info/?q=node/17927), qu’en dépit de son entrevue au Palais, le 16 Décembre dernier, avec le président de la République, il n’a pas changé de position et reste ferme sur ses convictions et principes.