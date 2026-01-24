Toulel : Aminata Yakhouba Soumaré, première femme maire

La commune de Toulel (département de Maghama) a vécu, le mercredi 21 Janvier 2026, un moment historique avec l’investiture de madame Aminata Yakhouba Soumaré, 49 ans, mère de trois enfants, connue sous le nom d’Aminata Kondio, en qualité de maire de la commune. Elle devient ainsi la première femme à accéder à cette fonction depuis la fondation de la municipalité.

Madame Soumaré succède à feu Sall Souleymane Demba, décédé le 21 Octobre 2025 alors qu’il entamait son second mandat à la tête de la mairie. Sa désignation s’inscrit dans le strict respect de l’article 113 (nouveau) de la Loi organique n° 2018-009, qui prévoit qu’en cas de décès du maire, celui-ci est remplacé de plein droit par le conseiller suivant dans l’ordre de la liste majoritaire. La cérémonie d’investiture s’est déroulée sous la présidence du hakem de Maghama, El Mokhtar Ahmed Baba, en présence du délégué régional du Gorgol chargé de la décentralisation et du développement local, de notabilités traditionnelles, ainsi que de nombreuses autorités administratives, sécuritaires et locales, sans oublier plusieurs invités de marque.

Au-delà de son caractère institutionnel, cet événement revêt une portée symbolique majeure. Il illustre une avancée significative en matière de représentation des femmes dans la gouvernance locale et marque l’ouverture d’une nouvelle étape dans la vie politique de Toulel. Avec l’accession d’Aminata Kondio Soumaré à la tête de la commune, Toulel écrit une nouvelle page de son histoire. Cette investiture porteuse d’espoir suscite de fortes attentes, quant à la dynamique de développement local et au renforcement de la participation citoyenne.