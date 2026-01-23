Bilan et perspectives du gouvernement 2025/2026 : le Grand Oral du PM devant les députés

Sacrifiant à une obligation prévue par l’article 73 de la constitution, le premier Ministre, Moctar ould Diay, a présenté devant l’Assemblée Nationale, le bilan de l’action du gouvernement et les perspectives 2025/2026, au cours d’une séance plénière organisée le jeudi 22 janvier 2026.

Un Grand Oral dominé par le vaste chantier de l’Etat de droit, des institutions fortes et les réformes.

Dans le cadre de cet exercice, inscrit dans la tradition républicaine, le premier Ministre a parlé “des résultats exceptionnels obtenus et des perspectives prometteuses pour l’année en cours, traduisant une vision éclairée de Son Excellence, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, lesquels reflètent la sincérité de sa détermination et la force de la volonté de réaliser les différents de son programme: mes engagements et mon ambition pour la patrie, qui visent à changer la réalité du pays et l’orienter vers des horizons plus larges de fraternité, de sécurité, de développement et de justice”.

Sur la base des engagements contenus dans le programme du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, Moctar ould Diay a détaillé les actions réalisées à travers les cinq (5) piliers autour desquels ont porté les actions du gouvernement, accomplies suivant un mode opératoire de répartition en ateliers: “Etat de droit et gouvernance, une économie résiliente et durable, capital humain et jeunesse, cohésion sociale et unité nationale, sécurité et stabilité”.

Chiffres clefs d’un tableau en rose

Dans le domaine de l’Etat de droit et de la gouvernance, le premier Ministre a évoqué plusieurs réformes: “révision des lois sur la corruption, création de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption et modernisation de l’administration”.

Sur le chantier de l’économie résiliente et durable, les actions du gouvernement ont assuré “un bon niveau de croissance, des investissements dans le domaine des infrastructures et le développement des secteurs productifs”.

Concernant le capital humain et la jeunesse, le gouvernement a réalisé “des investissements dans le domaine de l’éducation, la santé etnl’emploi, avec plus de 20.000 postes directs créés au cours de l’année 2025”, selon Moctar ould Diay.

Au sujet des actions en faveur de la cohésion sociale et l’uniténnationale, le gouvernement a mis en œuvre “une politique sociale intégrée, mené des actions de lutte contre la pauvreté et la marginalisation”.

Sur le chantier stratégique de la sécurité et de la stabilité, des actions visant “la modernisation des Forces Armées et de Sécurité, la coopération régionale et la coordination dans la lutte contre la migration irrégulière ont été accomplies”.

La déclaration fleuve du premier Ministre insiste particulièrement sur la volonté du gouvernement, de poursuivre l’ouverture vers toutes les forces politiques, majorité et opposition, pour approfondir la démocratie et ancrer l’Etat de droit, en maintenant le climat politique apaisé qui prévaut dans le pays depuis 6 ans.

Au total, le premier Ministre, Moctar ould Diay a affirmé que “92% des engagements du gouvernement au titre de l’année 2025, ont été exécutés, dont 74% intégralement”.