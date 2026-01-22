18eme édition du forum de Carthage sur les assurances : L’APAM invitée d’honneur

L’Association Professionnelle des Assureurs de Mauritanie (APAM) est l’invitée d’honneur de la 18eme édition de la rencontre de Carthage sur l’Assurance et la Réassurance, placée sous le thème “assurer l’avenir dans un monde en mutation : innover, prévenir et bâtir la résilience” prévue du 01 au 03 février 2026, à Tunis.

Cette manifestation de haute portée économique et financière “réunit plus de 500 assureurs, réassureurs, intermédiaires et opérateurs du monde de la finance, venus de plusieurs pays, explique une note.

De nombreuses communications, suivies de débats, figurent au programme de l’événement: “l’innovation technologique au service de la résilience, intelligence artificielle et assurances, durabilité, inclusion et confiance : bâtir l’assurance de demain, de l’indemnisation à la prévention : un nouveau paradigme”.

Ces assises permettront “la signature d’une convention entre l’état de Tunisie, à travers le ministère des finances, la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA) et l’Association Professionnelle des Assureurs de Mauritanie (APAM)