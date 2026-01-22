Victime d’une campagne haineuse : qui en veut à la MCG ?

Depuis quelques semaines, une campagne malsaine est menée par des hommes de l’ombre contre le bureau d’études mauritanien Mauritanian Consulting Group (MCG). Certifié ISO depuis plus d’une décennie, ce bureau, bâti à la sueur de son front par un self made man qui n’a bénéficié d’aucun passe-droit – puisque taxé d’opposant du temps de Maaouya et d’Ould Abdel Aziz –, a construit sa réputation sur le sérieux et le refus de toute compromission. Tous les directeurs de société, dont il contrôle ou a déjà contrôlé les travaux, vous le diront : MCG ne fait jamais dans la complaisance. Certains l’ont su à leurs dépens et ont été obligés de reprendre des travaux coûteux ou de jeter l’éponge. Ce n’est pas pour rien que depuis que ce bureau a obtenu, en 2001, l’étude pour la réalisation des fameux trente-trois barrages et l’aménagement de huit mille hectares dans les zones limitrophes d’Achram, en association avec des bureaux de renommée internationale, son savoir-faire et la technicité de ses équipes sont apparus au grand jour. Il n’a cessé, depuis, de grappiller des marchés et s’en est acquitté dans les règles de l’art. Les aménagements agricoles n’ont plus de secret pour lui. Au Trarza, au Brakna, au Gorgol, au Guidimakha, ses équipes connaissent le terrain sur le bout des doigts. Et leurs études servent désormais de référence pour qui veut investir dans le domaine agricole. Ce n’est pas non plus pour rien qu’il n’a plus besoin de s’associer à des bureaux étrangers pour soumissionner aux marchés publics. Il les gagne désormais haut la main, au grand dam de ceux qui voient toujours d’un mauvais œil la réussite des autres et à qui MCG ne laisse que des miettes.

Forts de ses références acquises de haute lutte, il a commencé à s’exporter d’abord dans les pays voisins. Demandez à la SAED –l’équivalent sénégalais de la SONADER – combien d’études ce bureau a-t-il réalisées pour elle. Interrogez les Maliens et les Burkinabés : ont-ils déjà reproché quoi que ce soit à ses travaux ? Depuis quelques années, MCG a aussi inscrit dans son tableau de chasse des pays comme le Tchad, Djibouti, le Rwanda, le Burundi, le Cameroun et autres. Un bureau sans compétences ni sérieux peut-il tromper tout ce monde durant tant d’années ? Peut-il bénéficier, dans tous ces pays, de la complaisance des administrations et des bailleurs de fonds ? Un peu de sérieux, s’il vous plaît ! S’il y avait eu la moindre équivoque, le pot aux roses allait être tôt ou tard découvert et la réputation de la MCG s’écrouler. Mais jamais, au grand jamais, depuis que ce bureau a vu le jour, il ne lui a été reproché la moindre malversation. Ni ici ni ailleurs. Avec les nouvelles technologies, le monde est devenu un village et tout se sait à la minute près… A moins que s’en prendre aux intérêts des intouchables, refuser les compromissions et rejeter les travaux bâclés ne soient des reproches. Dans ce cas, vous avez raison : il faut fermer la MCG et laisser le terrain aux médiocres.