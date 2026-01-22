Le président du parti INSAF rencontre élus et cadres de M’Bagne : « Nous avons bien noté vos préoccupations », dixit Ould Bilal

Le président du principal parti de la majorité présidentielle, M. Mohamed Bilal, nouveau président du parti INSAF a rencontré les représentants du département de M’Bagne, le mercredi 21 janvier 26. Les élus membres du conseil national et les cadres étaient venus sacrifier à la tradition, à savoir féliciter le nouveau patron du parti, élu lors de son dernier congrès, tenu le 25 décembre dernier. Après le protocole d’usage et les présentations, le député Mamadou Younouss a défini les objectifs de la visite en s’excusant, au nom de l’ensemble des élus, cadres, militants et sympathisants du parti du département pour le retard ; il a ensuite présenté leurs félicitations chaleureuses au nouveau président et exprimé tout l’espoir que M’Bagne fonde sur son arrivée à la tête du parti car l’homme a des affinités avec certains cadres du département. Il a réaffirmé l’engagement des militants et sympathisants du parti derrière le président de la République et son gouvernement.

La rencontre a aussi été à l’occasion pour les visiteurs d’exposer les préoccupations d’ordre politique et social du département. Parlant de l’engagement du département au sein du parti INSAF, militants et cadres du département, Hassan Seck, maire de la commune de M’Bagne, Hamza Thiam, ancien DG de la SNDE, Dr. Hampaté Bâ, tous deux nouveaux membres du conseil national, Me Sarr Yero, Faty Sao cadre à ANEPS, Bowba Brahim, maire adjoint de Hidjaj, ont vanté tour à tour l’ancrage du parti INSAF dans le département en se référant aux derniers résultats de la présidentielle. Le maire de M’Bagne a demandé au président du parti de transmettre les remerciements des maires des quatre communes du département pour l’exécution satisfaisante des chantiers du programme d’urgence malgré le fait que certains étaient sceptiques quant à son exécution. Des choses sont faites en matière d’infrastructures, dans le département, mais beaucoup de choses restent à faire, reconnaissent les cadres et élus. L’adjoint au maire de Hijaj a déclaré que sa commune est l’une des plus oubliées du département, elle ne bénéficie pas de retour d’ascenseur malgré l’engagement de ses militants et sympathisants.

Les intervenants ont ensuite évoqué la marginalisation des cadres du parti, les problèmes d’enclavement de certaines parties du département et l’espoir du programme d’urgence d’accès aux services à l’intérieur du pays.

Parlant de l’engagement de département, Hamza Thiam souligne : « A M’Bagne, il y a des soldats engagés au service du parti INSAF, ils l’ont prouvé lors des échéances électorales passées, devant vous, il y a les représentants du département et de l’équipe qui a réalisé ce travail ; nous vous demandons de nous aider à aider le parti ». Dr. Hampate Ba, quant à lui, a insisté sur la promotion des cadres pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle, de piliers politiques et de catalyseurs pour la massification du parti. Il déploré le fait que depuis le limogeage de l’ancien DG de la SNDE, Hamza Thiam, le département est comme sevré. Il ne compte ni ministre, ni SG, ni DG de grand établissement public, ce qui ne facilite pas la tâche aux acteurs politiques du département. Il salué cependant l’exécution du programme d’urgence du président de la République dans le département. Pour sa part, Faty Sao a plaidé pour la promotion et l’implication des femmes du département dont le rôle et le poids restent indéniables. Enfin, Me Yéro Sarr d’insister sur l’implication à tous les niveaux des jeunes et femmes et la nécessité de maintenir des liens étroits et de contacts permanents entre le parti, les élus et les cadres du département pour la célérité et la transmission rapide des décisions. Tous ont salué l’atmosphère et la disponibilité du président du parti.

Prenant la parole, celui-ci a remercié la délégation pour leurs félicitations et pour leur mobilisation. Le président du parti a ensuite invité les élus et cadres à plus de mobilisation pour la réussite des programmes et engagements du président de la République, SE Mohamed Cheikh Ghazwani. Il appelé les uns et les autres à sensibiliser les citoyens, en particulier, la diaspora sur la nécessité de participer à la consolidation de l’unité nationale et à la cohésion sociale. Avec ce qui se fait actuellement dans le pays, par le gouvernement du président de la République, l’optimisme est largement permis et l’extrémisme n’a pas sa raison d’être, à-t-dit. Le président Ould Bilal a enfin indiqué que les portes du parti sont ouvertes à tous.