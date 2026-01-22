Nouakchott, Mauritanie – 15 janvier 2026 – Kinross Tasiast Limited S.A. (TMLSA) poursuit son engagement en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins de santé en Mauritanie à travers son partenariat de long terme avec le ministère mauritanien de la Santé et l’ONG internationale Project C.U.R.E., un programme désormais déployé dans l’ensemble des treize régions du pays.

Depuis le lancement de la collaboration avec Project C.U.R.E. en 2012, Kinross Tasiast a contribué à l’acheminement de 19 conteneurs de matériel et de fournitures médicales, pour un montant cumulé de plus de 7,2 millions de dollars américains. Ce programme a bénéficié à 72 structures de santé réparties dans l’ensemble des treize régions de la Mauritanie, renforçant les capacités de prise en charge, de diagnostic et de soins des établissements bénéficiaires.

Ce partenariat vise à appuyer les structures de santé publique par la fourniture d’équipements médicaux et de consommables essentiels, en complément des priorités définies par le ministère de la Santé, en concertation avec les responsables techniques du niveau central et opérationnel avec une attention particulière portée à la santé maternelle et infantile.

Les équipements fournis couvrent un large éventail de besoins médicaux, allant des consommables utilisés quotidiennement par les professionnels de santé (gants, masques, seringues, pansements) à des équipements plus spécialisés tels que des tables d’accouchement, des lits hospitaliers et de maternité, des appareils de diagnostic, des équipements de radiologie et des instruments d’analyse. Les dons sont accompagnés de démonstrations de produits et de sessions de formation destinées à faciliter l’appropriation et l’utilisation durable du matériel.

Parmi les récentes actions menées dans le cadre de ce partenariat, une mission conjointe a été conduite du 6 au 13 janvier 2026 dans la région de Tiris Zemmour, venant compléter le déploiement du programme dans l’ensemble des régions du pays. À cette occasion, un conteneur de matériel médical et de consommables, d’une valeur en nature estimée à 310 000 dollars américains, a été distribué au profit de l’hôpital régional de Zouérat ainsi que des centres de santé de Zouérat, F’derick et de Bir Moghrein. Cette dotation vise à soutenir les soins quotidiens et à renforcer les capacités de prise en charge des structures bénéficiaires, notamment dans des zones éloignées.

S’exprimant à propos de ce partenariat, Hapsatou Bal, Directrice des Relations communautaires de Kinross Tasiast, a déclaré :

« Ce partenariat avec le ministère de la Santé et Project C.U.R.E. reflète l’engagement durable de Kinross Tasiast à accompagner les efforts nationaux en matière de santé. En soutenant l’équipement des structures médicales à travers le pays, nous contribuons concrètement à l’amélioration des soins au bénéfice des populations. »

Kinross Tasiast salue le rôle central du ministère mauritanien de la Santé dans l’orientation stratégique, la coordination et le suivi des actions menées sur le terrain, ainsi que la contribution de Project C.U.R.E., organisation internationale à but non lucratif spécialisée dans la collecte et l’acheminement d’équipements médicaux à l’échelle mondiale.

Cette initiative s’inscrit dans l’approche globale de Kinross Tasiast en matière d’engagement communautaire, axée sur la santé, le bien-être et le développement durable, et réaffirme la volonté de l’entreprise d’agir en tant que partenaire responsable aux côtés des institutions mauritaniennes.

