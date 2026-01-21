Commune de Toulel (Maghama): Aminata Yakhouba Soumaré officiellement investie maire

Mme Aminata Yakhouba Soumaré, dite Aminata Kondio, a été officiellement investie édile de la commune de Toulel, devenant ainsi la première femme à accéder à cette fonction., lors d’une cérémonie solennelle organisée ce mercredi 21 janvier. Elle succède à feu Sall Souleymane Demba, décédé le 21 octobre 2025 alors qu’il entamait son deuxième mandat à la tête de la municipalité.

Cette investiture consacre un tournant historique pour la commune, avec l’accession, pour la première fois, d’une femme à la tête de Toulel, et symbolise une avancée notable en matière de gouvernance locale et de participation féminine à la gestion des affaires publiques.

L’événement s’est déroulé en présence du Hakem de Maghama, entouré des autorités administratives et sécuritaires du département, ainsi que de plusieurs notabilités traditionnelles venues marquer l’importance de ce moment.