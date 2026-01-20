Affaire Youssouph Kamara : en délibéré, verdict attendu la semaine prochaine

Jugée le lundi 19 janvier après un report la semaine précédente faute d’interprète, l’affaire du militant des droits humains Youssouph Kamara, membre de la mouvance abolitionniste IRA, a été mise en délibéré. Le verdict est attendu la semaine prochaine.

Poursuivi pour incitation, rassemblement illégal et atteinte à l’autorité de l’État, l’accusé a rejeté l’ensemble des charges qui pèsent contre lui. La défense a dénoncé un dossier sans preuves matérielles, fondé sur des interprétations extensives du droit, et a plaidé l’acquittement total, estimant que les faits relèvent de la liberté d’expression et de l’engagement pacifique.

À noter que Kamara est en détention depuis septembre 2025.