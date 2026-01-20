 Port Autonome de Nouakchott : passage de témoin entre  Ould Maham et  Ould Bennahi

﻿ Les locaux de la Direction Générale du Port Autonome de Nouakchott, dit Port de l’Amitié (PANPA), ont abrité lundi après-midi, la

cérémonie de passation de service entre le nouveau Directeur Général, Lemrabott ould Bennahi et le DG sortant, maitre Sidi Mohamed ould Maham.

Le passage de témoin entre les deux responsables s’est déroulé en présence de tout le personnel de l’institution portuaire : directeurs, cadres de différents niveaux, agents et tous les employés de la SOGETRAP.

Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le porte-parole du jour du personnel, a rendu un vibrant hommage à maitre Sidi Mohamed ould Maham “pour les 3 années de bons et loyaux services à la tête de l’institution portuaire, et souhaité plein succès au nouveau DG, Lemrabott ould Bennahi”.

