Un dialogue national pour un sursaut national ?

1-Contexte

Le dialogue national est une opportunité pour les Mauritaniens de se réunir et de discuter des défis auxquels leur pays est confronté, et de trouver des solutions pour un avenir meilleur. C'est un moment crucial pour la Mauritanie, qui doit choisir entre continuer sur la voie d’un modèle suranné ou s'engager sur la voie du sursaut de la renaissance nationale, de la démocratie et du développement.

2- La crise de la gouvernance

- La Mauritanie est à un tournant de son histoire, avec un État central qui a choisi très souvent de faire tanguer le navire plutôt que de le diriger vers l'avenir.

- Les paradigmes actuels vont effacer mille ans d'histoire et de culture communes, et les mensonges et falsifications ont encombré la voie empruntée.

- L'ignorance des profondeurs sociologiques et historiques du pays est largement partagée, et la gouvernance est déconcertante par sa boussole en contresens. La Mauritanie ne ressemble qu’à elle-même et les solutions idoines ne se trouvent que dans son génie propre et non ailleurs.

3- Les conséquences de la corruption

- Les allées du pouvoir regorgent d'hommes et de femmes dont les parcours sont entachés d'actes de concussion sur des deniers publics.

- La croyance à l'amnésie collective est une candeur coupable. Un pays peut se reconstruire après une bataille ou une guerre mais en se détournant de ses valeurs fondatrices, il se condamne au naufrage.

- La substitution des choix politiques légitimes des communautés composantes de la nation par la transplantation d'écuries à la seule dévolution et de fidélité amiable à des individus installés dans les cercles de décisions est à la fois de la corruption morale et de la félonie. Il s’agit d’un déni de la démocratie représentative.

4-La nécessité d'un dialogue national

- L'espace national est fracturé et la tenue d'assises pour un dialogue national représentatif, inclusif, citoyen et démocratique est un impératif.

- Il est indécent de vouloir imposer des individus qui se sont cooptés les uns les autres dans un jeu de chaises musicales.

- Le dialogue national doit être fondé sur l'esprit d'un engagement citoyen et sur les valeurs cardinales qui nous unissent.

5- Les attentes des citoyens

- Des milliers de citoyens ont transmis un signal fort sous la bannière de Rendo Mauritanie pour une dynamique de sursaut et de soutien au stade olympique sis à Tevragh Zeina en mai 2023. Qui ne veut ni voir ou entendre ?

Le credo du minima de l’expression citoyenne par «les chiens aboient et la caravane passe » est à la fois un aveu d’irresponsabilité et surtout de l’incompétence.

- Une charte nationale de la citoyenneté, socle d’un dialogue sincère, a été mise en avant, qui met en valeur ce qui nous unit dans nos valeurs cardinales.

- L’atteinte des objectifs assignés à un dialogue national n’est réalisable qu’avec à la base l’esprit d’un engagement citoyen.

6-La reconnaissance des héros

- Il est permis de se demander si l'aune décrétale suffit désormais pour la reconnaissance nationale au vu du panthéon clientéliste qui adresse nos rues. Il s’agit d’une injustice faite aux familles et à la mémoire de centaines de nos compatriotes qui ont fait le sacrifice suprême pour une Mauritanie impériale dans le conflit du Sahara et dans les missions commandées.

- La République ne saurait s'accommoder de la mesquinerie au nom de l'État. Les conflits d’intérêts personnels doivent strictement relever de la sphère privée.

7- La nécessité d'un changement

- Il est temps de donner la parole aux Mauritaniens et de créer un espace de dialogue véritable, où les citoyens puissent s'exprimer librement et contribuer à l'avenir de leur pays.

- Il est malheureux de l'affirmer, mais pour se faire entendre, il faut s'exposer au marché d'un Photoshop politique qui impose des standards dont les moindres sont la médiocrité, la courbette et l'obséquiosité.

8- Conclusion

- La Mauritanie a besoin d'un nouveau départ, fondé sur la vérité, la justice et l'unité.

- Il est temps de refermer la parenthèse du passé avec lucidité et courage et de s'engager vers un avenir meilleur, ensemble.

Nouakchott le 12/01/2026

Seydou Hassan Sall