Chronique: Entre Nous

Le monde est mélangé. Très mélangé. Ce n'est plus qu'en Afrique où les choses ne vont plus depuis très longtemps. Où les choses ne sont plus allées depuis très longtemps. Il y a la guerre de l'Ukraine qui devait durer cinq jours. Ça a fait cinq ans. Il y a eu Trump. Un revenant encombrant qui a ajouté par ses arguties et ses imbécilités au " mélangement " du monde. Dans son foutu Maralago, il conçoit ses bêtises. Un laboratoire de conneries et de sauvageries. Et ainsi va le monde dirigé par des schizophrènes dont la place convenable est un asile de fous. Notre président était à Conakry. Il a tardé pour y aller. Il devait s'y rendre depuis 2019. Ou en 2024. Espérons qu'il y aille en 2029. Pour de bon. Nous n'avons aucune envie de remporter aucun record. Nous en avons déjà celui des coups d'état. Ceux qui ont marché et ceux qui n'ont pas marché. Au Cameroun, le vieux Biya ( 92 ans) est à son neuvième mandat. Au Congo, l'autre patriarche Sassou est à son septième. Nous ici on est qu'à notre deuxième mandat. Mais le notre. Notre président. Lui, il est encore très jeune. C'est à peine qu'il a 70 ans. Justement, il y a le dialogue. Les gens vont parler pour s'entendre. Il y a les concessions. Ceux qui discutent doivent faire des concessions. Sur n'importe quoi. Il y a que le Coran. Le Saint Coran qui doit rester intact. Toute autre chose est changeante. La majorité peut demander n'importe quoi. Les ambitions sont permises. À tous. Y compris au président de la République. Et à tous les autres membres du Syndicat des Chefs d'état Africains : les vieux, les moyens et les jeunes. Même nos Mourabitounes peuvent avoir les ambitions. Comme il y a plus de CHAN. Aller à la prochaine CAN. Puis à la très très prochaine Coupe du monde. En attendant, félicitations aux voisins Gaindé pour leur excellente prestation au Maroc. Salut !

Sneiba El Kory