Le Calame : Vous venez d’être désigné nouveau président du pôle de l’opposition. Que représente pour vous ce choix ?

Samory Bèye : Ce choix représente, pour moi, un honneur, mais aussi une charge énorme et très pesante, dans un contexte très sensible, lourd de défis majeurs à relever. Comme vous le savez, il s’agit des grandes questions nationales, dans une conjoncture marquée par des déséquilibres structurels et des problèmes fondamentaux touchant, entre autres : l’unité nationale, le vivre-ensemble, la mauvaise gouvernance, l’injustice et la discrimination raciale systématisées, l’absence de la notion de l’État, les questions de l’esclavage et du passif humanitaire… ons à être à la hauteur des ambitions de l’opposition et de notre pays. Ce n’est pas facile, convenons-en, mais on s’y mettra résolument, avec le soutien de l’ensemble des acteurs de l’opposition et, je l’espère bien, de ceux la majorité, dans la mesure où il s’agit de l’avenir de notre pays, d’édifier et de renforcer la démocratie mauritanienne et les valeurs qui s’y attachent.

- Ce choix intervient au terme d’une phase préparatoire du dialogue politique. Comment évaluez-vous celle-ci ?

-Le choix intervient dans une phase ultime qui nécessite des hommes répondant à un certain nombre de critères et jouissant également d’une crédibilité susceptible de faire consensus. Je faisais partie de ceux qui ont répondu à ces critères. Je rappelle que lors de l’élection de Sidi ould Cheikh Abdallahi, en 2007, je fus l’homme du consensus de l’opposition pour assumer le secrétariat général de l’Observatoire National des Élections (ONE), avec feu Hamden ould Tah, président des oulémas. Puis, fort de mon engagement contre le coup d’État d’Ould Abdel Aziz, j’ai fait partie d’une importante délégation, comprenant plusieurs personnalités dont des députés et des sénateurs, chargée de mener campagne en Europe contre ledit putsch. Cette mission avait couvert l’Espagne, la France, l’Allemagne, la Belgique et s’était rendue au siège de l’Union Européenne à Bruxelles. C’est vous dire combien ce choix est argumenté : j’ai l’expérience politique requise et ne manquerai pas d’en faire bon usage, incha Allah, pour faire avancer les préoccupations de l’opposition et du pays.

- Il y a quelques jours, les acteurs politiques de l’opposition ont rencontré le président de la République pour échanger sur les préparatifs du dialogue. Quels sentiments vous a laissés le président Ghazouani ?

-Oui, j’ai fait partie de la délégation du pôle de l’opposition qui a rencontré le Président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani. Les échanges qui se sont tenus avec lui ont été positivement appréciés, notamment en concerne son engagement sur deux points : en un, l’élaboration d’un climat propice au dialogue national inclusif. C’est d’ailleurs dans ce cadre que le problème des partis politiques bloqués sans motif au niveau du ministère de l’Intérieur depuis plusieurs mois a été résolu, tout comme l’ouverture des médias publics à l’opposition ; en deux, l’assurance de voir respectés et matérialisés les résultats du dialogue national.

- Au sortir de la rencontre, vous sembliez presque tous satisfaits. Est-ce à dire que tous les obstacles sont levés ?

- Pour le moment les choses semblent normales et cohérentes, j’espère que cela caractérisera le processus dans toutes ses étapes prochaines.

- Lors de la rencontre, vous avez demandé au président de la République de prendre un certain nombre de mesures de nature à apaiser et calmer certaines tensions. Quelles sont ces préoccupations spécifiques ? A-t- il accédé à votre requête ?

- Ces demandes ont en particulier concerné la libération des partis bloqués au niveau du ministère de l’Intérieur et celle de l’expression de l’opposition dans la presse, comme je l’ai dit tantôt, ainsi que l’élargissement de divers activistes politiques…

- Le président de la République vous a, semble-t-il, remis un document. Pourquoi faire ? S’agit-il de toiletter la feuille de route du facilitateur du dialogue ?

-Il s’agit du document synthétique des différents rapports reçus par le coordinateur monsieur Moussa Fall. Nous allons plancher là-dessus et y apporter nos observations.

Propos recueillis par Dalay Lam