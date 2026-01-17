Polémique après l’absence d’Aziz à l’inhumation de son père

Abdel Aziz ould Eleya, père de l’ancien président de la République, Mohamed Abdel Aziz, est décédé ce week-end. Condamné à une lourde peine de prison et incarcéré depuis plusieurs années, l’ancien chef de l’état, a été autorisé à assister à l’inhumation de son père sous certaines conditions. Une décision des autorités judiciaires à l’origine d’un débat qui enflamme la toile.

Les proches de l’ancien président de la République, soutiennent qu’il a rejeté les conditions humiliantes, posées par les autorités pour accepter sa présence à l’enterrement de son père.bParmi celles-ci, un isolement encadré par plusieurs dizaines d’éléments de la sécurité et le retour immédiat en cellule, juste après la cérémonie d’inhumation.

Mohamed Abdel Aziz réclamait une présence moins ostentatoire de la surveillance et l’autorisation de recevoir les condoléances sur place, pendant la période nécessaire à ce rituel social.

Les exigences inconciliables des parties ont finalement empêché Mohamed Abdel Aziz d’accompagner son père à sa dernière demeure.

Cet épisode, rappelle étrangement, le cas du banquier Mohamed Bouamatou, en froid avec le régime Aziz, exilé entre le Maroc et la France, qui se retrouve dans l’impossibilité d’assister aux funérailles de son père décédé il y a quelques années.

La polémique de ce week-end va bien au delà de l’adversité dans les rapports politiques. Elle pose finalement, la dimension humaine qui devrait prévaloir dans la gestion d’événements particuliers par leur dimension religieuse et sociale quel que soit le statut des protagonistes.