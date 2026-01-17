Le 4e Festival des Traditions et Économies Pastorales : Célébration de la Culture et du Patrimoine

La 4e édition du Festival des Traditions et Économies Pastorales a débuté vendredi 16 janvier à Goural, un village situé dans la commune d'Aleg, en présence de nombreuses personnalités, dont le Conseiller du Ministre de la Culture et des Arts, le conseiller du Gouverneur de la Wilaya du Brakna, le Conseiller du Wali, l'Adjoint au Maire de la Commune d'Aleg et le Coordonnateur du Festival.

Ce festival, qui se déroulera sur deux jours, les 16 et 17 janvier 2026, vise à promouvoir la culture, les traditions et les économies pastorales de la région. Les activités du festival comprennent des spectacles musicaux, des expositions, des conférences et des animations pour les enfants et les adultes.

Le festival est organisé par l'Association des Éleveurs et des Pasteurs de la région, avec le soutien de la Commune d'Aleg et de la Wilaya de Brakna. L'objectif est de valoriser le patrimoine culturel et économique de la région, tout en favorisant le développement local et la cohésion sociale.

Le festival a attiré de nombreux visiteurs, venus de différents horizons, pour découvrir la richesse culturelle et les traditions de la région. Les participants ont pu assister à des spectacles de musique traditionnelle, des danses folkloriques et des démonstrations d'artisanat local.

Le Festival des Traditions et Économies Pastorales est un événement annuel qui contribue à la promotion de la culture et du patrimoine de la Mauritanie, tout en favorisant le développement économique et social de la région.