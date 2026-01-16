Le ministre de la Pêche supervise l’ouverture d’une journée de réflexion sur la sécurité maritime

Le ministre de la Pêche, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, M. Mokhtar Ahmed Bousseif, a présidé jeudi à Nouakchott l’ouverture des travaux d’une journée de réflexion consultative sur les équipements de sécurité maritime, organisée par l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes.

Cette rencontre vise à consulter les différents acteurs du domaine maritime sur les moyens de fournir des équipements de sécurité, d’assurer leur conformité aux normes internationales et de sensibiliser à l’importance de l’utilisation optimale de ces équipements pour la protection des vies et des biens.

Dans son discours à cette occasion, le ministre a souligné que cette activité s’inscrit dans la vision de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à faire du domaine maritime un levier de développement global, un pilier essentiel de l’économie nationale et une source principale de subsistance pour la population.

Le ministre a annoncé le lancement d’un programme de formation des inspecteurs de sécurité maritime pour la première fois dans l’histoire de la Mauritanie, qualifiant cette étape d’investissement durable dans la sécurité humaine, la protection de l’environnement et le renforcement de la souveraineté maritime de l’État. Il a indiqué que cette formation permettra aux inspecteurs d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour garantir la conformité des activités maritimes aux normes nationales et internationales.

Fournir un cadre juridique international

Dans un contexte similaire, le ministre a révélé que le Conseil des Ministres a approuvé hier, lors de sa réunion, un projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Nairobi de 2007 sur l’enlèvement des épaves, soulignant que cette convention fournira un cadre juridique international avancé pour traiter les épaves qui menacent la sécurité de la navigation et l’environnement marin, et permettra à l’État d’intervenir efficacement dans ce domaine.

De son côté, le directeur général de l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes, M. Cheikh Ahmedou Ould Sidi, a affirmé que la sécurité maritime n’est pas seulement une série de procédures administratives formelles, mais une réalité pratique qui exige la disponibilité de navires sûrs et d’équipements conformes aux spécifications, soulignant que l’Agence place la sécurité au premier rang de ses priorités.

Établir un appareil national qualifié

Le directeur général a expliqué que l’Agence a lancé un programme structurel de formation des inspecteurs maritimes, visant à établir un appareil national qualifié pour mener des opérations d’inspection professionnelles dans le cadre de l’État du pavillon et de l’État du port.

Il a également souligné l’importance de l’assurance responsabilité civile des navires comme élément essentiel du système de sécurité, appelant à la nécessité de fournir des équipements de sécurité agréés sur le marché national et de garantir la fiabilité de leurs voies d’importation.

Ould Sidi a appelé les différents acteurs, autorités publiques, acteurs économiques, compagnies d’assurance et professionnels, à assumer leurs responsabilités communes, considérant que la conscience des risques et le changement des mentalités vis-à-vis des mesures de sécurité constituent la pierre angulaire de la protection des vies.

Au cours de la journée de réflexion, les participants ont visionné un documentaire sur l’Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes, qui a passé en revue son histoire, ses objectifs, ses missions, ses réalisations et ses perspectives d’avenir.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Commandant Adjoint des Garde-côtes Mauritaniens, du Président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien, du Président de la Fédération Nationale des Pêches, ainsi que de plusieurs responsables du secteur de la pêche, de représentants des fédérations et associations professionnelles, et d’acteurs du domaine maritime.

