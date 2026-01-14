Chronique: Entre Nous

Mais de la forfaiture on va droit à n'importe quoi. Des points cardinaux : il est du Charg. Je suis d'El Guebla. Tu es d'Ehel Essahel. Elle est du Sud. La seule direction qu'on désigne généralement en Français. Allez savoir pourquoi. Des points cardinaux on est allé aux couleurs. Le blanc et le noir. Le rouge et le noir. C'est encore quoi le titre de l'oeuvre de Stendhal ? Que tous nos magistrats soient totalement blancs ou beiges ou multicolores ou verts. Et que tous les soldats de notre armée soient totalement noirs ou foncés ou arborant des zébrures. Et que nos dockers et plantons et charretiers soient jaunes ou orangés ou complètement invisibles à cause de la noirceur. Ou que sur les plateaux de télévision on voit que du blanc ou du noir ou foncé. Cette fameuse histoire très ridicule du blanc et du noir de l'oeil. Qui est l'inspiré qui en a parlé en premier ? Qui n'a pas encore lu le Rapport du rapporteur spécial des Nations Unies Phillip Alston sur les formes de l'esclavage produit en 2016? Cette histoire de couleur des fonctionnaires en est certainement une inspiration. Mais comment peut-on comprendre que tout un peuple avec ses élites, ses imbéciles, ses clowns, ses troubadours, ses " influenceurs" et "journaliers " fassent débat de tout. Le mariage d'une ancienne ministre avec un certain premier ministre. Quarante huit heures de commérages et de supputations autour. Puis, tous les raisonnements, toutes les théses et les ridicules lamentations tombent à l'eau. Subitement. L'information est fausse. Et même si c'était vrai. En quoi cela est important. Puis il y a encore cette histoire de prétendus cadeaux que la délégation conduite par le premier ministre aurait reçus. De l'huile. Des sacs d'arachide. Des tonnes de bissap. Beaucoup de quinquiléba. Au moins l'évocation de cette tisane m'a rappelé mon Syllabaire, un ancien livre scolaire de lecture du temps ou l'école valait encore quelque chose. Nous sommes tout simplement bizarres. Impossible de s'entendre sur rien. Toujours divisés même sur ce qui ne nous concerne pas. Que l'Algerie se qualifie pour la demi-finale de la coupe d'Afrique ou que ça soit le Nigéria. Nous sommes quoi dans ça ? La Tanzanie ou l'Afrique du Sud ou la Zambie ou l'Egypte ou le Maroc ou même le Venezuela ou le Vatican. En quoi on est dedans ? La Mauritanie ne s'est même pas qualifiée. On peut se reposer et mettre dix doigts sur nos bouches. Et à la limite regarder la prestation de nos arbitres en priant qu'ils ne fassent pas des bourdes. Supportons nous mêmes. Les uns les autres. On en grand besoin. Finissons une fois pour toute de ces complexes grégaires et ataviques. Cette arabité réclamée aveuglement par les uns. Cette africanité proclamée rageusement par les autres. Tout cela n'est plus d'actualité. "Le temps en a mangé dessus et a bu". Soyons fièrement Mauritaniens. C'est tout. Simplement. Salut !

Sneiba El Kory