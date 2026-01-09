Dialogue national : L’opposition se dit satisfaite de la rencontre avec Ghazwani mais reste vigilante

Au cours d’une conférence de presse tenue ce vendredi 9 janvier 2026, à 11 H, au siège central de l’UFP, l’opposition démocratique a rendu compte des rencontres qu’elle a eues récemment avec le président de la République et qui rentrent dans le cadre des préparatifs de la seconde étape du processus de dialogue. Dans leurs différentes interventions, les responsables des différents partis de l’opposition - une quinzaine- ont exprimé leur sentiment de satisfaction ; ils se sont dits rassurés par un discours franc et clair du président de la République, ce qui augure, pensent-ils d’une suite prometteuse du processus.

Les responsables de l’opposition avaient souhaité rencontrer le président de la République pour, dit le président Samba Thiam qui présidait la rencontre avec la presse, tester de la sincérité du dialogue auquel il a convié les acteurs politiques, en somme de son implication pour sa réussite, d’une part, pour s’assurer que les résolutions consensuelles obtenues au terme du conclave seront mises en œuvre avec leur implication effective, d’autre part. L’objectif, explique Thiam Samba, est d’éviter que le dialogue en gestation ne connaisse un sort similaire aux dialogues précédents que le pays a connus par le passé. C’est pourquoi l’opposition a réclamé des actes forts visant à apaiser la situation et certaines tensions, ce qui devrait passer par la libération des détenus politiques et activistes des droits de l’homme, l’accès des médias aux acteurs de l’opposition…

Les responsables de l’opposition ont profité de l’occasion pour exprimer leur préoccupation sur les rumeurs portant sur les risques de voir la révision de la constitution s’inviter au dialogue et du coup faire sauter le verrou des mandats. Comme ils ont évoqué la nouvelle loi sur les partis, des médias publics, des militants et personnalités proches de l’opposition arrêtés…

Sur toutes ces préoccupations de l’opposition, le président de la République a apporté des réponses claires et rassurantes, disent-ils. Il a décidé de convoquer un dialogue politique non pour une question d’agenda mais pour que l’ensemble des acteurs politiques se retrouvent autour d’une table afin de trouver des réponses consensuelles et efficaces à la question de l’unité nationale, la démocratie, la gouvernance, rapporte l’opposition…Il a réitéré à ses invités son souhait de voir l’ensemble des acteurs politiques prendre part au dialogue sans sujet tabou. Le président de la République a également promis et assuré que les résolutions adoptées seront mises en œuvre avec l’ensemble des acteurs et qu’il n’est pas préoccupé par un mandat parce qu’il est partant au terme de son deuxième et dernier mandat. Suffisant donc pour rassurer ses interlocuteurs qui ont reçu un document sur lequel ils vont plancher et renvoyer au facilitateur.

En dépit de l’atmosphère détendue et rassurante des deux rencontres (partis et pôles) avec le président de la République, l’opposition se dit prudente et vigilante. NnNous n’allons pas accepter qu’on nous mène à une boucherie constitutionnelle, l’opposition est suffisamment responsable pour ne pas l’accepter, nous avons une feuille de route et nous allons nous-y conformer’´, a martelé le Pr. Lô Gourmo vice-président de l’UFP tandis que Sidi Kory secrétaire général de l’UNAD a prévenu: nous avons des lignes, le dialogue n’a pas commencé, nous sommes seulement en phase préparatoire,

En plus de ce discours apaisant et rassurant du président de la République, l’opposition dit avoir noté quelques signes prometteurs, notamment la libération de quelques détenus et la présence à sa conférence de presse des médias publics et ceux qui leur sont proches.