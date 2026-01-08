Départ à la retraite d’un administrateur chevronné

M. Cheikh Tijani Balla Cherif, administrateur civil, ayant fait la quasi totalité de sa longue carrière dans l’administration territoriale avant de l’achever comme directeur adjoint du groupe Somelec, vient de faire valoir ses droits à la retraite. Administrateur chevronné, homme d’expérience et particulièrement compétent, il a marqué de son empreinte les différents postes qu’il a eu à occuper. A l’occasion de son départ à la retraite, il a adressé un message aux employés de la somelec dont voici la teneur

‘´Chers frères et sœurs au sein du Groupe SOMELEC

Au moment où je vous quitte après avoir été admis àla retraite, dirigeants, cadres, agents, supérieurs et collaborateurs, je tiens à vous adresser à tous mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour l’attention bienveillante dont vous m’avez entouré tout au long de la période que nous avons passé ensemble, malgré les différences parfois marquées d’âge, de parcours, de visions et d’expériences.

Au cours de cette période, j’ai eu le privilège de travailler, dans un climat de cordialité, d’estime et de respect, avec quatre Directeurs Généraux de cette entreprise, aux profils et aux expériences variés, ce qui a enrichi mon parcours personnel et renforcé mes compétences professionnelles.

J’ai également eu l’occasion de côtoyer unegénération remarquable de cadres et d’agents qui accomplissent leurs missions techniques et administratives avec rigueur et professionnalisme, endépit des conditions actuelles, de la modestie des moyens disponibles, de l’ampleur des responsabilités, de la pression quotidienne et des jugements souvent injustes et implacables.

À tous ceux-ci, j’exprime ma profonde reconnaissance et mon estime, et je les exhorte à redoubler d’efforts, de persévérance et de sens du sacrifice au service de la Nation et du citoyen.

Je leur présente, à toutes et à tous, mes excuses pour toute insuffisance, tout manquement, toute maladresse, tout propos inconvenant, ou toute défaillance qui auraient pu émaner de moi. Que Dieu me pardonne.

Aujourd’hui, je m’apprête à vivre de nouvelles expériences dans un domaine peut être différent, mais je demeurerai fidèle à cette institution, aux valeurs administratives et aux relations humaines d’exception qui nous ont unis tout au long de ces années. Je prie Allah Le Tout-Puissant de nous accorder à tous la réussite et le succès au service de notre chère patrie.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2026´´

Votre frère Cheikh Tijani BALLA CHERIF