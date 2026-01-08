Visite au port de Nouakchott du président de l’Assemblée Nationale du Sénégal

Le président de l’Assemblée Nationale du Sénégal, El Malick NDiaye, accompagné d’une forte délégation, a effectué une visite officielle en Mauritanie du 05 au 07 janvier 2026.

Ce voyage de 3 jours, en réponse à une invitation du président de l’Assemblée Nationale de Mauritanie, Mohamed Bamba Meguet, vise à renforcer les relations de coopération parlementaire entre la Mauritanie et le Sénégal.

Pendant sa présence à Nouakchott, la délégation sénégalaise a eu un agenda chargé, visitant plusieurs centres d’intérêt.

Ainsi, les parlementaires sénégalais se sont rendus au Port Autonome de Nouakchott, dit Port de l’Amitié (PANPA).

Sur place, ils ont été accueillis par le Directeur Général du port, maitre Sidi Mohamed ould Maham, entouré de tout son staff.

El Malick Ndiaye et sa délégation ont visité toutes les installations d’une infrastructure portuaire stratégique, dans le cadre des relations commerciales entre la Mauritanie, les pays de la sous-région et le monde, située à la croisée des voies maritimes entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques.

Les parlementaires sénégalais ont suivi un documentaire de présentation du port, retraçant l’histoire et la croissance rapide des activités d’un outil vital pour l’économie nationale, grâce à un effort soutenu de modernisation, à travers des travaux d’extension, avec un impact positif sur les performances, notamment une accélération des opérations de manutention et le développement d’un important volet sécurité.

La délégation parlementaire sénégalaise a visité les quais Nord, Sud, le Terminal à Conteneurs de Nouakchott (TCN).....

La journée a été clôturée par un copieux déjeuner organisé dans les locaux de la société Maurilog, situés à l’intérieur du périmètre portuaire.