Rencontre entre l’ambassadeur de Mauritanie en France et le Haut Conseil de la Diaspora France

L’ambassadeur de Mauritanie en France, Mohamed Yahya ould Teiss, a rencontré une délégation de la Commission de Réflexion du Haut Conseil de la Diaspora, il y a quelques jours, selon une déclaration rendue publique mercredi.

Une audience au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, avec en file rouge, les préoccupations des immigrés, liées à la lancinante question de l’état-civil.

Les revendications de ces mauritaniens, établis hors du pays, portent sur l’ouverture d’une représentation de l’Agence Nationale de la Population et des Titres Sécurisés (ANPTS).

La rencontre entre le diplomate mauritanien et les membres de cette organisation de la diaspora “a permis de faire le point sur le bilan d’étape des actions menées par la Commission de Réflexion du Haut Conseil, les questions de l’enrôlement à l’état-civil et l’organisation du prochain forum de la diaspora”.

Face au diplomate, les représentants du HCD ont insisté sur “les attentes de la diaspora, concernant la réouverture des opérations d’enrôlement à l’état-civil au niveau consulaire.

L’ambassadeur a informé qu’une mission de la direction de l’état-civil s’est rendue récemment à Paris, et indiqué qu’un projet de création d’un pole judiciaire dédié à l’ enrôlement est actuellement à l’étude, et de la possibilité d’une reprise des opérations d’enregistrement sous réserve des conditions administratives et organisationnelles requises”.

Au cours de l’audience, il a été évoqué la possibilité d’un report du forum de la diaspora.

La délégation a enfin sollicité un appui financier, pour soutenir les actions en cours.