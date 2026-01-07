Hommage à Sidi Mohamed Soumeida

La Jeunesse du Rassemblement des Démocrates Progressistes (JRDP) a célébré le 58è anniversaire de la disparition de Sidi Mohamed Soumeida, ce mercredi 07 janvier 2026, en rendant un vibrage hommage appuyé à un révolutionnaire authentique, victime “de la dictature” et d’un régime “néo-colonial”.

Une déclaration publiée à cet effet salue la mémoire de l’étudiant, “symbole de la lutte nationale progressiste, qui a consacré sa vie au combat contre le système d’oppression, imposé au peuple mauritanien par un régime néo-colonial, allié à des forces intérieures rétrogrades et compradores, ayant lié le destin du pays à leurs intérêts étroits”.

Pour la JRDP, la célébration de cet anniversaire “est un moment de fidélité et de remémoration, ainsi qu’une opportunité d’élever la détermination au niveau d’un exemple de lutte militante, incarnée par un camarde martyr, en renouvelant l’engagement dans la voie stricte du chemin qu’il a tracé : celui de l’adhésion aux principes progressistes et de l’implication consciente, dans la lutte populaire organisée par notre peuple multinational”.

Abordant le contexte “national extrêmement sensible”, le document de la JRDP constate l’attitude d’un régime “qui continue de renforcer la subordination de notre peuple, en particulier de sa jeunesse, dans la pauvreté structurelle et la marginalisation systématique, tout en confisquant les libertés fondamentales et en renforçant la répression”.

La déclaration déplore enfin l’attitude d’un régime “qui continue d’ignorer délibérément les dossiers historiques liés au passif humanitaire, tout en refusant tout processus fondé sur la vérité, la justice, la réparation du préjudice et la réconciliation nationale” dans un environnement “de mauvaise gouvernance structurelle et d’aggravation des disparités”.