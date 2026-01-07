Itinéraire  brillant d'un patriote au service exclusif de son pays : le nouveau président d’INSAF Mohamed Bilal Messaoud

Une ambition aussi grandiose que celle d’arracher un peuple à la précarité pour le conduire vers l’harmonie sociale et la prospérité, dans un environnement régional et international instable, se concrétise chaque jour davantage sous nos yeux.

Elle se traduit par des réformes profondes, une gouvernance apaisée et une vision claire, portées par le président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dont le leadership dépasse désormais les frontières nationales.

Homme d’équilibre et de valeurs, le Président incarne cette double force décrite par un ami proche et que je m’approprie : Celle de la tradition soufie, qui prône la mesure et la cohésion et celle du soldat au service exclusif de la République, qui impose la rigueur et l’efficacité.

Il sait mieux que quiconque que son ambition pour la Mauritanie ne peut s’accomplir qu’à travers une équipe dévouée, compétente et en phase avec sa vision.

C’est dans cet esprit que s’inscrit le choix de Mohamed Bilal Messoud à la tête du parti Insaf. Un choix logique, cohérent et porteur de sens.

Le parti est appelé non seulement à accompagner l’action gouvernementale, mais aussi à devenir une interface vivante entre l’État et les citoyens : un relais de proximité, d’écoute et d’explication.

Pour réussir ce pari, le parcours de Mohamed Bilal Messoud parle de lui-même.

Depuis la fin de ses études supérieures, il s’est consacré sans relâche au service de son pays et de sa communauté.

Partout où il a exercé — de la base au sommet de l’État — il a laissé une marque de compétence, d’humilité et d’intégrité.

Directeur départemental, directeur général, ministre, Premier ministre : à chaque fonction, l’homme a fait preuve du même sérieux et de la même loyauté envers la République.

Aujourd’hui, en présidant le Parti Insaf, il incarne une nouvelle étape dans la consolidation du projet national voulu par le président de la République.

Un projet fondé sur la justice sociale, la cohésion nationale et la prospérité partagée.

Avec Mohamed Bilal Messoud, le parti entre dans une phase de renouveau, d’ouverture et de mobilisation.

C’est un pari de confiance. Et c’est un pari gagnant.

Souleymane Bouna Moctar.

Conseiller spécial du président du Parti INSAF