Faits divers…Faits divers…

Meurtre à Riyad

La zone Sud de Nouakchott qu'on appelle Riyad a toujours été à haut risque. Sa criminalité est une des plus élevées de notre capitale. Elle abrite des dizaines de malfaiteurs récidivistes qui sillonnent quotidiennement les artères de la ville pour braquer, cambrioler et agresser... Les commissariats de police de la zone ont toujours eu du pain sur la planche et leurs violons sont la plupart du temps pleins.

En moyenne, un meurtre tous les mois. Répandue, la toxicomanie provoque des bagarres entre bandes promptes à se régler les comptes en pleine rue. Les établissements scolaires ne sont pas épargnés par ces rixes. L'attaque du Collège 3, il y a quelques années, reste dans les mémoires. Des dizaines de voyous y avaient attaqué les élèves en récréation ; le directeur et son staff avaient pris la fuite ; un brave professeur avait appelé plusieurs élèves pour organiser la résistance, obligeant les assaillants à fuir...

Le vendredi 2 Décembre, un cadavre d'un jeune homme a été découvert au PK 10. Après les formalités habituelles, on a pu l'identifier : Abdallahi ould Telmidi. On a appris, depuis, qu'il a été poignardé par un « ami » qui n'a pas encore été arrêté.

La bande des sept épinglée

Au cours des deux semaines passées, divers quartiers de Dar Naïm ont connu des braquages, cambriolages et vols à main armée. Des tentatives de viol ont été aussi signalées. La famille de la fille victime de viol, la semaine dernière, a reçu la visite de ces malfrats. Sans drame, heureusement, grâce à l’intervention in extremis de voisins qui ont alerté la police et sont tous sortis de chez eux. Les agresseurs formaient une bande de sept voyous qui avait aussi essayé de cambrioler, dans la zone, une agence Bankily dont la caméra de surveillance a permis à la police de les identifier. Promptement arrêtés, ils ont été déférés et écroués.

D'autres bandes continuent à terroriser les Nouakchottois. Se déplaçant en grand nombre, armées de machettes et coupe-coupes, elles forcent les portes d'entrée de paisibles familles. Une fois les maisons investies, ces bandits tiennent tout le monde en respect, pour s'emparer de tout et parfois violer... Teyarett, Toujounine, Dar Naïm, Tarhil, El Vellouja et Arafat sont en point de mire de ces salopards récidivistes, pour la plupart fraîchement relâchés de prison.

Le poignardé de la mosquée

Comme dit tantôt, Riyad constitue aussi une zone dangereuse. Des centaines de récidivistes y habitent et passent la journée aux aguets. Au coucher du soleil, ils sortent de leurs tanières et s'éparpillent pour sévir. Il y a quelques jours de cela, un résident du PK 9 revenait de la mosquée vers 21h. Une coupure de courant plongeait le quartier dans l’obscurité et l'homme hâtait le pas, sur l’axe goudronnée où passaient des véhicules, pour rentrer chez lui á quelque cent mètres de la mosquée. Remarquant soudain trois gaillards qui le suivaient, il traverse aussitôt la route ; ses traqueurs font de même ; il fait signe aux voitures de s'arrêter en l’espoir de se réfugier dans l'une d'elles… mais aucune ne s'arrête. Les voyous le rejoignent et l’attirent dans une ruelle. Armés de couteaux, ils entreprennent alors de lui vider les poches avant de le poignarder sur plusieurs parties du corps. Il appelle au secours, mais personne ne vient le secourir. Le voilà saignant au sol et les bandits s'enfuient. Évacué plus tard à l'hôpital de l'Amitié par des passants, il est soigné aux urgences, tandis que ses agresseurs courent toujours.

Mosy