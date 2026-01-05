﻿Réunion entre le président de la République et les partis politiques, jeudi

Un pas dans la bonne direction en perspective de la concertation nationale qui devrait démarrer prochainement. En effet, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, va recevoir 40 personnalités représentant les partis de la majorité et de l’opposition, le jeudi 08 janvier 2025, en perspective du Dialogue National Inclusif.

20 délégués représenteront chaque mouvance.

Cette rencontre peut être considérée comme un signal fort “ un tournant important, après les couacs notés dans les dialogues précédents et les signes négatifs que furent certaines mesures aux antipodes de l’esprit d‘ouverture, prises par le pouvoir à l’image de la nouvelle loi scélérate sur les partis politiques”, estime le Professeur Lô Gourmo, vice-président de l’Union des Forces de Progrès (UFP). Ce texte a été dénoncé par toute l’opposition, comme un véritable recul par rapport à la loi précédente pourtant adoptée sous un régime d’exception en 1991.