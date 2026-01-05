﻿Réunion entre le président de la République et les partis politiques, jeudi

5 January, 2026 - 00:21

Un pas dans la bonne direction en perspective de la concertation nationale qui devrait démarrer prochainement. En effet, le président  Mohamed Cheikh El Ghazouani, va recevoir 40 personnalités représentant les  partis de la majorité et de l’opposition, le jeudi 08 janvier 2025, en perspective du Dialogue National Inclusif.
20 délégués représenteront chaque mouvance.
Cette rencontre peut être considérée  comme un signal fort “ un tournant important, après les couacs notés dans  les dialogues précédents et les signes négatifs  que furent certaines mesures aux antipodes de l’esprit  d‘ouverture, prises par le pouvoir à l’image de la nouvelle loi scélérate sur les partis politiques”, estime le Professeur Lô Gourmo, vice-président de l’Union des Forces de Progrès (UFP). Ce texte a été dénoncé par toute l’opposition, comme un véritable recul par rapport à la loi précédente pourtant adoptée sous un régime d’exception en 1991.

En effet “ par cette rencontre avec 40 personnalités, le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, pose un acte fort; qui rompt avec l’attentisme et satisfait l’une des conditions majeures  posées par l’opposition, toutes tendances confondues, comme l’un des préalables symboliques à tout dialogue sérieux”, ajoute le haut responsable de l’UFP.
 