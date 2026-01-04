Visite du 8 au 10 janvier 2026 du Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay à Dakar EXCLUSIF (Confidentiel Afrique)

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce vendredi 2 janvier, le Premier ministre mauritanien Mokhtar Ould Djay effectuera une visite officielle à Dakar (capitale sénégalaise) du 8 au 10 janvier prochain, après le report de son voyage qui était prévu courant novembre 2025. Le Chef du gouvernement mauritanien sera à la tête d’une importante délégation composée de ministres et d’hommes d’affaires en vue de renforcer la coopération dans des domaines stratégiques entre les deux pays.

Moctar Ould Diay foulera le sol de la capitale sénégalaise du 8 au 10 janvier 2026 selon des informations crédibles et concordantes obtenues ce vendredi par Confidentiel Afrique. Depuis sa nomination le 2 août 2024 à la tête du gouvernement par le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani au terme de sa réélection pour un deuxième quinquennat, le Premier ministre Moctar Ould Diay entamera sa première visite au Sénégal dans un élan de continuité de la coopération exemplaire qu’entretiennent les deux États. Il est important de rappeler que le Premier ministre sénégalais Ousmane SONKO avait déjà effectué une visite officielle en Mauritanie, du 12 au 14 janvier 2025. Un séjour qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens qui unissent le Sénégal à la Mauritanie. Il avait été très bien accueilli par son homologue mauritanien Moctar Ould Diay. Plusieurs accords stratégiques (transports, énergie, sécurité, pêche et immigration ) ont été signés entre Nouakchott et Dakar, en marge de cette visite d’amitié et de travail du Premier ministre Ousmane Sonko. Ces bons procédés « diplomatiques » constituent un tournant majeur dans la gestion des grands dossiers sur l’axe Nouakchott- Dakar.

Par Ismael AÏDARA (Confidentiel Afrique)