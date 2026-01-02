Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues à Nouakchott : six individus arrêtés

La Direction générale de la Sûreté nationale a annoncé, ce vendredi 2 janvier 2026, le démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic, la vente et la distribution de drogues, à l’issue d’opérations de suivi et de renseignement menées avec précision par les services compétents.

Selon la DGSN, l’opération a permis l’arrestation de six individus opérant au sein de ce réseau, actif dans la capitale Nouakchott. Les mis en cause se livraient à l’introduction de quantités importantes de stupéfiants en provenance d’un pays voisin, avant leur acheminement et leur distribution à l’intérieur de plusieurs wilayas du pays.

Les forces de sécurité ont interpellé les suspects en flagrant délit de possession de 86 kilogrammes de haschisch, saisis lors de l’opération.

La Direction générale de la Sûreté nationale précise qu’après l’achèvement des procédures légales en vigueur, les personnes arrêtées seront déférées devant la justice, réaffirmant ainsi la détermination des autorités sécuritaires à lutter fermement contre les réseaux de trafic de drogues et toutes les formes de criminalité organisée.