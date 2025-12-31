Khali Ould Maouloud : un appel au dialogue et à l’apaisement pour une Mauritanie unie

Dans un contexte national marqué par des attentes fortes autour du dialogue politique et de la cohésion sociale, la prise de position de Khali Ould Maouloud, ancien militant des droits humains, mérite une attention particulière. Par une démarche publique empreinte de retenue et de responsabilité, il adresse un message clair au président de la République, plaçant le dialogue sincère et le dépassement des clivages au cœur de l’avenir mauritanien.

Ancien acteur engagé sur le terrain des droits humains, Khali Ould Maouloud rappelle un parcours militant reconnu au-delà des frontières nationales. Il évoque notamment sa réception, le 28 novembre 2014 à Genève, par Keith Harper, alors Ambassadeur des États-Unis chargé des droits de l’homme. Cette rencontre, loin d’être un simple fait protocolaire, témoignait à l’époque de l’attention et du soutien accordés par la communauté internationale aux combats menés pour la dignité humaine et la justice sociale en Mauritanie. Il tient cependant à souligner que, durant toute cette période marquée par des positions parfois qualifiées de radicales, il n’a jamais cessé de défendre son pays avec fermeté et loyauté, qu’il affirme avoir toujours porté et protégé « bec et ongles ».

Cependant, le message qu’il porte aujourd’hui s’inscrit dans une évolution assumée. Khali Ould Maouloud affirme avoir tourné la page de toute forme de radicalité, privilégiant désormais une approche fondée sur la modération, la responsabilité et la recherche de solutions durables. Cette prise de distance avec les postures extrêmes s’inscrit, selon ses propres termes, dans une compréhension profonde des valeurs de l’Islam, qu’il présente comme une religion de justice, de vérité et de main tendue.

Offre explicite de contribution

À travers cette référence spirituelle et éthique, l’ancien militant souligne que les transformations profondes et durables ne peuvent se construire ni dans la confrontation permanente ni dans l’exclusion, mais dans l’écoute mutuelle et le respect réciproque. Il exprime ainsi sa conviction que les concertations actuellement engagées dans le pays ne pourront porter leurs fruits que si elles sont accompagnées d’un dialogue direct, sincère et courageux entre l’État et les citoyens concernés.

Cet appel ne se limite pas à une critique ou à une revendication. Il s’agit d’une offre explicite de contribution. Khali Ould Maouloud se dit prêt à se mettre « humblement » à la disposition des autorités pour participer, aux côtés de l’État, à la recherche d’une solution qu’il souhaite à la fois juste et durable. Cette posture, marquée par un ton respectueux et apaisé, tranche avec les discours de rupture et met en avant une logique de co-construction de l’avenir national.

Au-delà de la personne de son auteur, cette prise de parole illustre une tendance plus large au sein de certains segments de la société mauritanienne : celle d’un recentrage vers le dialogue, la responsabilité collective et la réconciliation des mémoires et des trajectoires. Elle pose également une question centrale pour le moment politique actuel : la capacité des institutions à intégrer des voix issues de parcours militants parfois critiques, mais profondément attachées à la défense de la nation, et désormais désireuses de contribuer dans un cadre apaisé.

En concluant son message par un appel à une Mauritanie « unie et apaisée », Khali Ould Maouloud inscrit sa démarche dans une vision d’intérêt général, où la stabilité politique et la justice sociale ne s’opposent pas, mais se renforcent mutuellement. Reste à savoir si cet appel trouvera un écho concret dans les mécanismes de dialogue en cours et s’il pourra ouvrir la voie à une participation inclusive de tous ceux qui, au-delà de leurs divergences passées, souhaitent aujourd’hui œuvrer à l’avenir commun du pays.

Jiddou Hamoud Derdeche