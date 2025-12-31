Nouakchott Sud : la police démantèle deux bandes spécialisées dans le vol et l’agression

Les services de la direction régionale de la sûreté de la wilaya de Nouakchott Sud ont mené une vaste opération sécuritaire ayant conduit au démantèlement de deux bandes criminelles actives dans le vol à la tire, le vol et les agressions, a annoncé la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan de sécurité initié par la Direction générale de la Sûreté nationale, a indiqué la déclaration publiée sur Facebook.

Selon des sources sécuritaires, les membres de ces groupes recouraient à la menace à l’arme blanche, ainsi qu’à l’usage d’un pistolet, pour intimider leurs victimes lors de leurs actes criminels. À l’issue d’une enquête approfondie et de recherches intensives, la majorité des suspects a été interpellée le 26 décembre 2025. Les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie d’une quantité importante d’objets volés retrouvés en possession de certains mis en cause.

Après l’achèvement des procédures d’enquête, les membres des deux bandes ont été déférés devant le Parquet ce mercredi 31 décembre 2025.

La Direction générale de la Sûreté nationale a, par ailleurs, appelé l’ensemble des citoyens et des résidents à renforcer leur collaboration avec les services de sécurité en signalant tout acte de nature à porter atteinte à l’ordre public, via le numéro vert 117.