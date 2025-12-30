Menaces de mort contre BDA et Kadiata Malick Diallo : réactions de plusieurs partis et organisations

Plusieurs partis politiques et mouvements «expriment une vive indignation et une profonde inquiétude » au sujet des menaces de mort, visant les députés Biram Dah Abeid et Kadiata Malick Diallo, proférées à travers les Réseaux Sociaux, dans une déclaration rendue publique lundi.

Le communiqué de presse, dénonce un climat délétère caractérisé par « une dérive sécuritaire et morale, qui s’est emparée de l’espace numérique à travers des contenus ne relevant nullement de la critique politique, certains allant jusqu’aux appels explicites aux meurtres visant directement des élus du peuple ».

Une évolution débouchant sur « une banalisation de la menace de mort, qui marque une rupture dangereuse avec les valeurs de notre peuple et nos traditions politiques ».

Face « à la gravité des faits », la déclaration de ces 24 partis et mouvements issus de l’opposition « condamne ferment une méthode terroriste, de type fasciste ».

Par ailleurs, le communiqué de presse relève « le silence incompréhensible et inacceptable des autorités , de l’ensemble de la classe politique et de la société civile, qui peut être interprété comme une garantie d’impunité » en faveur des auteurs de ces menaces de mort.

La déclaration « dénonce avec fermeté l’inertie du pouvoir, exige des mesures de protection en faveur des élus ciblés et l’ouverture d’une procédure judiciaire, pour identifier les auteurs des menaces de mort, ainsi que la création de mécanismes de dissuasion contre de telles dérives ».

Cette déclaration est signée des partis et mouvements suivants : RPD, UFP, FPC, TAWASSOUL, RAG, IRA, SAWAB, RMD, UNAD, WAAD, PUJD, PMC, PAD, MNRFD, MEJDF, MPP, MITHAGH HARATINES, DEAALEM, PMMF, AJD/MR, RENDO, PAREN VE, FRUD, UFC.