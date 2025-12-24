Inauguration complexe sportif de Sebkha : «L’inauguration du complexe sportif de la Sebkha constitue une étape majeure dans l’autonomisation des jeunes », dixit Bâ Ismaila

La commune de Sebkha vient de se doter d’un important complexe de sport. L’ouvrage, qui entre dans le cadre du programme de développement et de modernisation de la capitale Nouakchott, a été inauguré le lundi dernier en grande pompe. L’édile de Sebkha Bâ Ismaila, rencontré par le reporter du Calame, au lendemain de cette manifestation, n’avait pas lésiné sur la mobilisation des populations, militants et sympathisants du parti INSAF en premier lieu ; ils ont réservé un accueil digne à SE, le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani accompagné du premier ministre et quelques membres de son gouvernement, s’est-il félicité. Aussi, ils ont tenu, selon le maire, à lui témoigner toute leur reconnaissance pour ces projets structurants dédiés à la jeunesse de Sebkha. A l’occasion, le maire a adressé de vifs remerciements aux populations de sa commune pour leur forte mobilisation.

On se rappelle que Bâ Ismaila, alors candidat aux municipales de 2023 avait fait de la jeunesse un fer de lance de sa campagne. Dans son programme électoral, il avait promis de réclamer la réalisation des infrastructures de base indispensables à la commune. Des doléances acceptées par le président de la République et concrétisées aujourd’hui par le gouvernement.

L’inauguration du complexe sportif de Sebkha a été l’occasion pour l’édile de cette commune de lister quelques unes des réalisations : multiplications de routes goudronnées, renforcement de l’éclairage public et de la sécurité urbaine, rapprochement de l’administration des administrés etc. Il s’agit, a- t-il noté, des promesses faites par le président de la République pendant la campagne présidentielle 2024 : « le gouvernement va accompagner les autorités municipales pour transformer Sebkha et lui donner un nouveau visage ». Le complexe sportif de Sebkha en est une illustration, il constitue, se réjouit le maire, d’une étape importante dans l’autonomisation de notre jeunesse qui en avait fortement besoin.

En effet, la commune de Sebkha recèle un immense potentiel de jeunes mordus de football et d’autres disciplines ; ils pourront désormais se livrer à leurs activités favorites dans des espaces équipés et surtout sécurisés, espère Bâ Ismaila qui souhaite, à la veille du congrès du parti INSAF voir les jeunes de la commune de Sebkha conquérir une place importante dans les différentes structures du parti.