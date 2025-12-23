Clôture de la saison 2025 du Championnat National FMSM de Cross Car

La Fédération Mauritanienne des Sports Mécaniques (FMSM) a clôturé ce dimanche 21 décembre la dernière manche du Championnat National FMSM de Cross Car 2025, confirmant une nouvelle fois le rôle central de cette discipline dans le développement du sport automobile de base en Mauritanie. La finale a offert un spectacle intense et très disputé.

Au terme de la saison, le classement général du championnat a été officiellement établi. Vadel Hamed est sacré Champion National de Cross Car 2025 avec un total de 88 points, grâce à une remarquable régularité tout au long de la saison. Il est suivi de près par Mohamed Yahya Beda, 2ᵉ au classement général avec 84 points, tandis que Ahmed Charghy termine 3ᵉ avec 69 points.

Cette édition 2025 marque le troisième saison consécutive du Championnat National de Cross Car, illustrant l’engagement constant de la FMSM en faveur du sport automobile de base, de la détection des jeunes talents et de la promotion de disciplines accessibles, compétitives et structurées.

À l’issue de l’événement, Baham Oul Lekhal, Président de la Fédération Mauritanienne des Sports Mécaniques (FMSM), a déclaré : « Cette troisième saison consécutive du Championnat National de Cross Car reflète clairement la vision et l’engagement de la FMSM en faveur du développement du sport automobile à la base. Nous sommes fiers du niveau atteint par les pilotes et de la qualité de la compétition. Le Cross Car constitue un pilier essentiel pour l’avenir du sport automobile en Mauritanie. »

La FMSM félicite l’ensemble des pilotes, équipes, officiels et partenaires ayant contribué au succès de la saison 2025 et réaffirme sa détermination à poursuivre le développement du sport automobile national.