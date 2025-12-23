Mohamed Ould Ghadda placé en détention provisoire

La chambre d’accusation de la cour d’appel de Nouakchott a ordonné le placement détention provisoire de Mohamed ould Ghadda, président

de l’ONG « Transparence Globale » à travers une décision rendue lundi.

Ces développements interviennent après le refus du juge d’instruction de suivre un réquisitoire du procureur de la République près le tribunal de Nouakchott-Ouest, visant le placement en détention préventive de Ould Ghadda, pour diverses infractions parmi lesquelles « diffusion de fausses nouvelles, outrage à fonctionnaires et entrave à l’action de la justice ».

Le juge d’instruction avait placé le président de «Transparence Globale » en liberté sous contrôle judiciaire.

Les poursuites contre Mohamed Ould Ghadda ont pour origine des allégations relatives une affaire de corruption, dans l’attribution d’un marché relatif à un laboratoire de police.

Une thèse réfutée par les autorités.