Pour bâtir sa stratégie 2025-2028 : Le CNOSM lance des journées de concertation

En présence du ministre de l’Autonomisation des jeunes, de l’Emploi, des Sports et du Service civique, monsieur Mohamed Abdallahi Louly, du conseiller technique chargé des Sports, monsieur Mohamed Lô, dit Cheybany, de membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie, de responsables institutionnels, de présidents de fédérations sportives nationales et de divers autres acteurs du mouvement sportif, le Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM) a officiellement lancé, le vendredi 19 Décembre, des journées de concertation dédiées à l’élaboration de son plan stratégique et de développement pour la période 2025-2028,.

Dans son discours d’ouverture, le président du CNOSM, monsieur Abderrahmane Ethmane, a souligné qu’offrant un cadre de réflexion collective sur les orientations futures du secteur, ces rencontres constituent une étape-clé dans le processus de modernisation et de structuration du sport national. Il a précisé que cette démarche s’inscrit dans la continuité du plan stratégique 2020-2024 qui a fait l’objet d’une évaluation approfondie pour en identifier les acquis, relever les insuffisances et en tirer des enseignements essentiels pour l’avenir. Le président du comité a insisté sur la place centrale du sport en tant que levier de développement humain, facteur de cohésion sociale et vecteur de promotion des valeurs de citoyenneté, de discipline et d’excellence. Il a également rappelé le rôle du sport dans le renforcement du rayonnement de la Mauritanie sur les scènes régionale et internationale.

Renforcer la gouvernance du Comité

Abordant les priorités de la prochaine phase, monsieur Abderrahmane Ethmane a mis en avant la nécessité de renforcer la gouvernance du comité, d’améliorer ses capacités institutionnelles et de soutenir la professionnalisation des structures sportives. Selon lui, ces efforts visent à accompagner plus efficacement les fédérations nationales et à mieux servir les athlètes, tant dans le sport de haut niveau que dans le sport pour tous. Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement du CNOSM en faveur d’une inclusion élargie des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap, dans le cadre d’une vision fondée sur la transparence, l’égalité des chances, la redevabilité et la bonne gouvernance. Et de souligner que l’adoption d’une approche participative dans l’élaboration du plan stratégique traduit la conviction que toute politique sportive réussie repose sur l’implication de l’ensemble des acteurs concernés.

Dans ce contexte, il a salué la coopération étroite entre le comité et le ministère de tutelle, qualifiée de pilier essentiel pour assurer la cohérence entre les politiques publiques et les programmes sportifs et garantir la durabilité des résultats. Le président du CNOSM n’a pas manqué de mettre en lumière les récentes performances historiques des jeunes sportifs mauritaniens, citant notamment les médailles de bronze remportées en judo, karaté et taekwondo lors des Jeux africains scolaires et des Jeux africains de la jeunesse. Des résultats qu’il a présentés comme la preuve tangible de l’efficacité des choix stratégiques opérés et de la qualité du travail mené par les fédérations et les encadrements techniques.

En conclusion, le président du Comité a appelé l’ensemble des participants à apporter des contributions constructives et responsables, afin de dégager une vision commune, définir des priorités stratégiques claires et proposer des actions concrètes et réalisables, à même de répondre aux défis du sport national et aux aspirations de la jeunesse mauritanienne. Il a enfin exprimé sa gratitude aux autorités, aux partenaires institutionnels et diplomatiques pour leur soutien et leur présence.

Favoriser une participation active et inclusive de l’ensemble des acteurs

Après la séance d’ouverture officielle, le premier vice-président du CNOSM, monsieur Souleymane Thioub, a présenté les objectifs et les résultats attendus de ces journées. Il a souligné que l’ambition première est de favoriser une participation active et inclusive de l’ensemble des acteurs, afin de consolider les positions et de structurer les réflexions autour d’axes stratégiques prioritaires. Selon lui, ces journées constituent une plateforme d’échanges et de concertation, visant à recueillir les avis des différentes parties prenantes, à débattre des enjeux actuels et à mettre en exergue les perspectives de développement du mouvement sportif mauritanien. L’objectif est de dégager, dans un esprit de synergie et de dialogue, des orientations stratégiques claires et partagées.

Le premier vice-président a précisé que le futur plan stratégique se veut un véritable tableau de bord pour la période 2025-2028, afin de doter le CNOSM d’une structure plus performante, capable d’accompagner efficacement le développement du sport national et d’améliorer les résultats sportifs lors des compétitions régionales et internationales. Il a également mis l’accent sur la nécessité de contribuer à l’amélioration des infrastructures sportives, à travers un plaidoyer structuré que mènera le CNOSM, ainsi que sur le développement de partenariats durables et la visibilité accrue des activités sportives.

Tirer les enseignements nécessaires

De son côté, le secrétaire général du CNOSM, monsieur Salem Abeïdna, a présenté les résultats de l’évaluation du plan stratégique et de développement 2020-2024. Il a rappelé que ce premier plan avait été élaboré sur la base d’un diagnostic approfondi et que son évaluation avait permis de mesurer les progrès accomplis, d’identifier les insuffisances et les difficultés rencontrées, ainsi que d’en tirer les enseignements nécessaires pour la préparation du nouveau plan. Selon le secrétaire général, 75 % des activités prévues dans le plan 2020-2024 ont été réalisées, avec notamment vingt-huit participations à des compétitions, soixante-trois activités organisées et vingt-quatre actions de formation initiées. Des recommandations ont également été formulées afin d’améliorer l’efficacité et l’impact du prochain plan stratégique.

Les travaux se poursuivront par la présentation du déroulement des prochaines étapes, la constitution de groupes de travail, ainsi que la définition des axes stratégiques et des consignes méthodologiques destinées à encadrer les réflexions. Ces groupes auront pour mission de formuler des propositions concrètes et opérationnelles, en vue de bâtir une feuille de route réaliste et adaptée aux défis du sport mauritanien. Ces journées de concertation marquent ainsi une étape déterminante dans la structuration de l’action du CNOSM, avec l’ambition de renforcer la gouvernance sportive nationale et de répondre aux aspirations des athlètes et de la jeunesse mauritanienne.

Thiam Mamadou