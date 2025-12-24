Une nouvelle affaire de drogue défraie la chronique depuis quelques jours. Même si les informations ne tombent, pour le moment, qu’au compte-gouttes, plus d’une dizaine de personnes seraient actuellement sous les verrous de la gendarmerie, le corps d’armée qui a fait tomber le réseau. Et l’enquête se poursuit. Des enfants « bien nés » seraient membres actifs de la bande et d’autres des consommateurs invétérés. Ils sont tous en taule. Ce qui fait planer, sur cette affaire, le risque de la voir classer sans suite, comme d’autres avant elle lorsqu’il s’agit de la progéniture des gens « d’en haut ».

Mais, cette fois, la ficelle est trop grosse, les saisies importantes et le réseau trop bien implanté pour que le problème puisse être étouffé dans l’œuf. C’est pourquoi la Maréchaussée veut aller le plus loin possible. Elle entoure l’enquête de la plus grande discrétion et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La drogue est devenue un danger pour la jeunesse. Sa consommation s’est banalisée et les membres des différents réseaux, connus de tous, ont désormais pignon sur rue. Et, à chaque fois qu’un réseau tombe, ce sont toujours les seconds couteaux qui trinquent. Les caïds restent en dehors de la mêlée. D’où la nécessité, pour les responsables de l’enquête en cours, de résister aux pressions. Il s’agit d’une opération de salubrité publique… Plus encore, de la santé de notre Nation si malmenée dans son vivre ensemble !

Ahmed ould Cheikh