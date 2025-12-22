Le nouvel ambassadeur de Mauritanie au Nigéria a présenté ses lettres de créance

Son excellence, Ba Abdoulyaye Mamadou, nouvel ambassadeur de Mauritanie au Nigéria a présenté, le 4 décembre 2025, à Abuja, ses lettres de créances, au président de l’état fédéral du Nigéria, son excellence Bola Ahmed Tinubu.

La cérémonie était haute en couleurs : tapis rouge et honneurs militaires, signes de l’excellence des relations fraternelles entre les deux pays. Après la cérémonie de remise des lettres d’accréditation, le nouveau diplomate mauritanien a transmis les salutations fraternelles de son excellence le président de la République Islamique de Mauritanie, le président Mohamed Cheikh Ghazwani à son frère et ami, le président Ola Tinubu ; il a ensuite magnifié l’excellence de la coopération entre les deux pays, saluant au passage, le rôle de leadership du Nigéria dans le Continent et la sous-région du Sahel affectée depuis quelques années par le terrorisme. Il n’a pas manqué de rappeler le rôle joué par son excellence le président Mohamed Cheikh Ghazwani lors de la présidence mauritanienne de l’’Union Africaine, en 2024, ses efforts pour la stabilisation et le développement du Continent. L’ambassadeur a transmis les remerciements du president de la République Mohamed Cheikh Ghazwani pour l’appui déterminant du Nigeria à l’élection de Sidi Ould Tah à la présidence de la BAD.

Nommé en janvier dernier ambassadeur de la Mauritanie au Nigéria, au Cameroun, au Gabon et en RDC, avec résidence à Abuja, SE Bâ Abdoulaye Mamadou s’est engagé à ne ménager aucun effort pour renforcer et diversifier la coopération entre les deux pays, comme il œuvrera pour une intégration économique réussie, à travers la coopération avec la CEDEAO.